Maskinoperatör djuphålsborrning till Geocadia
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du redo för nästa steg? Vi söker en Maskinoperatör till vår kund
På Edge of Talent hjälper vi våra kunder att hitta rätt kompetens, och just nu söker vi flera maskinoperatörer för en spännande möjlighet hos ett nytt företag verksamma inom geotermi.
Vårt uppdrag är att säkerställa att rekryteringsprocessen flyter på smidigt och professionellt, både för kunden och för dig som kandidat. Vi finns här för att se till att du får en transparent och positiv upplevelse genom hela processen.
Om företaget Geocadia är ett nytt svenskt bolag som driver den första storskaliga, industriella satsningen på geotermisk energi i Europa. Med utgångspunkt i analys av det nordiska och europeiska energibehovet, är vår mission tydlig: att möjliggöra en hållbar, kostnadseffektiv och trygg energiförsörjning för framtida generationer.
Genom att använda geotermi för att möta det omfattande värmebehovet i samhället, frigör vi el från andra energikällor som vattenkraft, kärnkraft, sol och vind - en nödvändighet för att klara klimatomställningen. Företaget är grundat av erfarna aktörer inom industriell utveckling, energi och affärsstrategi. Vi bygger ett bolag där kultur och prestation går hand i hand. Vår värdegrund vilar på långsiktigt ansvar, ärlighet, gemensamt driv, mod och engagemang - vi gör jobbet tillsammans och vi gör det med hjärta.
Om rollen Vi söker flera maskinoperatörer för djuphålsborrning med inriktning på geotermisk energi. Du kommer att arbeta i ett erfaret team där du hanterar borrmaskiner, ansvarar för rörmatning, svetsning och installation av casing. Arbetet sker ute på fält under varierande markförhållanden och innebär ett stort ansvar för både säkerheten och utrustningen på plats. Du förväntas ha ett praktiskt handlag, god samarbetsförmåga och ett tekniskt intresse. Erfarenhet av djuphålsborrning, särskilt inom geotermisk energi, är meriterande
Vem är du?
Vi söker både dig som har erfarenhet av djuphålsborrning och dig som är ny i branschen men vill lära dig från grunden. Du är praktiskt lagd, gillar att arbeta fysiskt utomhus och trivs i ett team där säkerhet, ansvar och yrkesstolthet står i fokus.
Oavsett om du är senior med många borrmeter bakom dig eller junior med viljan att utvecklas, kommer du att få en viktig roll hos oss. Som nyanställd erbjuds du en plats i vår egen borrakademi - en gedigen introduktionsutbildning som ger dig rätt förutsättningar att lyckas och växa i rollen.
Arbetet sker i skift och innebär resor till olika arbetsplatser, vilket kräver att du är flexibel och trivs med att arbeta på annan ort under perioder.
Vi söker personer som är nyfikna, drivna och vill vara med och bidra till framtidens hållbara energiförsörjning.
För att jobba hos oss behöver du ha:
• B-körkort eller traktorkort
• Vara minst 18 år
Det är meriterande om du har:
• Certifikat för brunnsborrning (klass AB)
• Bakgrund inom mekanik, entreprenad, gruv- eller oljeindustri
• Svetskompetens och erfarenhet av arbete under tryck
Vad vi erbjuder
