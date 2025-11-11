Maskinoperatör/CNC-operatör Stenhuggeri
Bröderna Henrikssons Stenhuggeri AB / Maskinoperatörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskinoperatörsjobb i Kungsbacka
2025-11-11
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bröderna Henrikssons Stenhuggeri AB i Kungsbacka
Är du en engagerad medarbetare med ett öga för detaljer och som vill arbeta med inredningssten? Vill du vara en del av ett familjeföretag med erfarenhet inom stenbranschen sedan 1930-talet och som skapar vackra och funktionella inredningslösningar?
Br Henrikssons Stenhuggeri söker nu en händig och driven maskinoperatör/cnc-operatör som vill utvecklas inom stenrelaterade arbeten så som köksbänkar, fönsterbänkar och andra naturstensprodukter för inomhusmiljö.Publiceringsdatum2025-11-11Om företaget
Br Henrikssons Stenhuggeri är ett litet företag där varje medarbetare har möjlighet att synas. Med gemensamma värderingar, tydligt ledarskap och stimulerande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats. Br Henrikssons Stenhuggeri har ett etablerat varumärke i området och har en kvalitetsprofil med stort fokus på kunder och kundnöjdhet där arbetsmiljön präglas av driv, högt tempo, service och en härlig stämning.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som maskinoperatör/cnc-operatör. Ett stort plus om du har erfarenhet av stenbranschen samt av Breton-maskiner.
Är praktiskt lagd, lösningsorienterad och noggrann.
Är serviceinriktad och har ett gott öga för detaljer.
Är ansvarstagande och brinner för att göra ett bra arbete och för att göra kunden nöjd.
Vi erbjuder
En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
En arbetsplats med god gemenskap och engagerade och kunniga kollegor.
Möjlighet att arbeta med varierande och spännande projekt inom inredningssten.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.Om tjänsten
Som maskinoperatör/cnc-operatör kommer du arbeta med produktion av inredningssten. Du kommer arbeta med produktionsflödet vilket innebär laddning av sten, programmering av order i dator samt i maskiner, kvalitetskontroll och packning. Som maskinoperatör/cnc-operatör hos Br Henrikssons stenhuggeri krävs ett noggrant arbete. Vi lägger stor vikt vid att du är van vid att ta eget ansvar och aldrig tummar på kvaliteten på ditt arbete. Inom företaget finns en av Sveriges modernaste maskinparker som tillsammans med många års hantverkskunskap resulterar i god kvalitet, något som vi vill bygga vidare på.
Låter detta intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: rasmus.henriksson@henrikssonsstenhuggeri.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Henrikssons Stenhuggeri AB
(org.nr 556072-0921)
Kabelgatan 1 (visa karta
)
434 37 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Br Henrikssons Stenhuggeri AB Jobbnummer
9599868