Maskinoperatör
AB Tetra Pak / Maskinoperatörsjobb / Lund Visa alla maskinoperatörsjobb i Lund
2025-11-13
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good - protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day.
And we need people like you to make it happen.
We empower you to reach your potential with opportunities to make an impact to be proud of - for food, people and the planet.
Tetra Paks vision är att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vårt motto PROTECTS WHAT 'S GOOD definierar vilka vi är och genomsyrar hela vårt verksamhet. Det betyder att vi skyddar livsmedel, människor och framtiden.
Enheten Components & Parts inom Tetra Pak Packaging Solutions AB producerar och levererar förseglingskomponenter till fyllningsmaskiner och formningsverktyg till konverteringsfabriker.
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med olika arbetsuppgifter där du som maskinoperatör arbetar i självgående och sammansvetsade team där alla bidrar med sina styrkor för att upprätthålla en höga nivå på levererat arbete.
Vad du kommer att göra
Producera produkter i formsprutor med tillhörande automation i enlighet med specifikationer samt säkerställa kvalitén på produkterna.
Underhåll av utrustning genom t ex inspektion, rengöring och smörjning.
Underhåll och utveckling av processer/rutiner
Analysera avvikelser samt initiera, driva eller deltaga i kontinuerliga förbättringar.
Driva utveckligen av team autonomi.
Vem du är
Vi söker dig som är engagerad i ditt arbete, initiativrik och med en god förmåga att analysera och lösa problem. Vi värdesätter din flexibilitet och nyfikenhet inför att arbeta med olika arbetsuppgifter och din vilja att samarbeta med dina kollegor. I arbetet krävs det att du är noggrann och systematisk då du och teamet själva ansvarar för kvalitén på det arbete ni utför.
Vi ser gärna att du har en teknisk bakgrund inom formsprutning, ritningsläsning, samt automation eller motsvarande. Du behöver vara en van datoranvändare med kompetens inom MS-office, SAP, samt ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska. Det är meriterande om du tidigare har varit med och drivit förbättringsaktiviteter och har erfarenhet av WCM-verktyg såsom PSM metodiken.
Vi erbjuder dig
Spännande utmaningar med gott om möjligheter för utveckling och utbildning i en global miljö
En företagskultur som är en pionjär inom en anda av innovation där våra medarbetare möjliggör synliga resultat för framtiden
Anställningsvillkor med lika möjligheter som värderar mångfald och inkludering
Marknadsmässiga och konkurrenskraftiga lönevillkor
Ansök nu!
Om du är inspirerad att bli en del av vårt löfte att bevara det goda, ansök på vår karriärsida https://jobs.tetrapak.com/.
Sista ansökningsdag 27 november 2025
För ytterliggare information om tjänsten, kontakta Tommy Olofsson at +46 46 36 5896
För frågor om din ansökan, kontakta Maria Persson at +46 46 36 5174
För fackling information, kontakta IF Metall Rickard Jönsson at +46 46 36 5459
Diversity, equity, and inclusion is an everyday part of how we work. We give people a place to belong and support to thrive, an environment where everyone can be comfortable being themselves and has equal opportunities to grow and succeed. We embrace difference, celebrate people for who they are, and for the diversity they bring that helps us better understand and connect with our customers and communities worldwide. Så ansöker du
