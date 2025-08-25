Maskinoperatör
Vi söker en maskinoperatör till en av våra kunder i Perstorp.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Du kommer övervaka maskinen och underhålla så de flyter på i produktionen.
I arbetet rör man sig och fyller på material till maskinen.
Ställa om maskiner mellan olika produkter.
Göra kontroller på färdiga produkter.
Tekniskt underhåll av maskinen.
Din bakgrund/Dina egenskaper
• Du är tekniskt intresserad och praktiskt lagd
• Du har erfarenhet av att arbeta i industrin och har ett skarpt öga för produkterna.
• Du är noggrann, snabblärd och trivs med att göra ett bra jobb.
• Tycker om att arbeta i grupp och kan växla upp när tempot höjs.
• Meriterande om du har truckkort
Information och kontakt
Arbetet är förlagt till antingen tvåskift eller fyrskift.
Arbetet börjar som en visstidsanställning med tanke att övergå i tillsvidare.
Vid frågor kontakta Viktor Nyström - 0470 348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
