Maskinoperatör - Torekov
2025-11-07
Just nu söker vi dig som har ett tekniskt intresse och öga för detaljer. Har du tidigare arbetat inom produktion och vill ta nästa steg och arbeta inom den medicintekniska branschen? Vi söker just nu en motiverad maskinoperatör till extruderingsavdelningen - du kommer spela en viktig roll i produktionen där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus. Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som maskinoperatör hos vår kund i Torekov, strax utanför Ängelholm. I rollen kommer du att arbeta i en renrumsklassad miljö, där det är viktigt att du följer etablerade rutiner och instruktioner för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i produktionen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av rapportering i affärssystem, omsortering av produkter, övervakning av maskiner, materialpåfyllning samt genomförande av kvalitetskontroller. Du kommer även att ansvara för löpande dokumentation av arbetet, både på svenska och engelska.
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i en strukturerad miljö där kvalitet, säkerhet och samarbete är centrala delar av arbetet.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Placering: Torekov
Vem är du?
Som person har du ett stort tekniskt intresse och arbetar på ett noggrant och strukturerat sätt. Rollen kräver självständighet och en god förmåga att ta initiativ. Du har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och har ett genuint engagemang för maskiner, produktion och förbättringsarbete.
Du trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv laganda samtidigt som du tar ansvar för ditt eget arbete. Vi ser att du är lösningsorienterad och har ett proaktivt förhållningssätt - du ser möjligheter snarare än hinder och vill bidra till en välfungerande drift.
Flexibilitet och anpassningsförmåga är viktiga egenskaper i den här rollen, då produktionen ibland kräver snabba omställningar. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och ditt engagemang i arbetet.
Krav för tjänsten:
Rök- och snusfri
God teknisk förståelse
God datorvana
Körkort och tillgång till bil
Arbetserfarenhet av produktion
Flytande svenska i tal och skrift
Gymnasieutbildning
Meriterande:
Erfarenhet av extruderingsarbete
Arbetserfarenhet av läkemedelsindustrin och arbete i renrum
GMP-utbildning
Erfarenhet av affärssystem (IFS).
Truckkort A+B
Ansökan Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
