Maskinförare/Renhållningsarbetare
2025-09-01
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Trafik och gata
Trafik och gata sköter utemiljön som ägs av Region Gotland för att erbjuda allmänheten en trivsam park-, natur- och stadsmiljö.
Till avdelningens uppgifter hör också snöröjning och renhållning av gator och vägar samt ansvar för förvaltningens maskiner, fordon och fordonsverkstadsarbeten.
Vi söker nu nästa stjärna som vill vara med och göra skillnad.
Du kommer främst att arbeta med anläggningsarbeten, snöröjning, lastbilstransporter, maskinarbeten med exempelvis hjullastare, sopmaskiner, traktorgrävare, och övriga småmaskiner inom anläggningsbranschen.
Du kommer även arbeta inom renhållningen i Visby med mångsidiga och omväxlande arbetsuppgifter så som tömning av papperskorgar, skräpplockning, lövsopning, ogräsrensning, drift och underhåll av gator och torg.
Dina arbetsuppgifter skiftar med årstiderna och rådande väder.
Beredskapstjänstgöring ingår.
Vem är du?
Du som söker har gymnasieutbildning, gärna inom transportteknik, anläggning eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms relevant. Du har B, BE, C, CE körkort och gällande yrkesförarkompetensbevis (YKB). Du har även intyg i arbete på väg.
Erfarenhet från arbete med drift och underhåll av gator och vägar/ anläggning är meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av och utbildning i grävmaskin/grävlastare, motorsåg ABV och röjsåg RA-RB, samt utbildningsintyg på hjullastare godshantering och anläggning. Tjänsten förutsätter även att du är en van användare av datorer i ditt arbete.
Vi söker dig som kan se mervärdet för våra medborgare i de uppdrag som vi utför. Du är noggrann och utför dina arbetsuppgifter omsorgsfullt och grundligt där du ser kundens behov. Du är serviceorienterad och lägger stor vikt i att ditt arbete ska komma till nytta för de som vistas i vår offentliga miljö. Det är av stor vikt att du kan samarbeta väl med andra i arbetsgruppen men du kan också arbeta enskilt. Du har god förmåga till att se lösningar i stället för problem och bidrar till att utveckla arbetsmetoder i vår verksamhet.
Vi ser att du kommunicerar väl i tal och skrift på svenska både med kunder och kollegor. Då arbetet är fysiskt påfrestande behöver du ha god fysik.
Om teknikförvaltningen
Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle. Vi erbjuder även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter. Tillsammans arbetar vi med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
