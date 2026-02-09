Maskinförare gräsklippare
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Samhälle och service, innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.
Gata/Park är en del av Tekniska avdelningen.
Vi sköter om park-och grönområden, vatten och avloppsreningsverk, vattenledningar, gator och vägar, fastigheter, enskilda vägar, tätortsnära skog och friluftsområden Vi är sammanlagt 31 medarbetare som är engagerade i att skapa bra dagar för våra medborgare. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Vi söker säsongsarbetare som vill arbeta med grönyteskötsel i Kils Kommun. Ditt dagliga arbete kommer att utföras ute bland kommunens medborgare och besökare . Som maskinförare arbetar du med skötsel av kommunens grönytor såsom parker och andra offentliga miljöer. Arbetet innebär främst körning av åkgräsklippare och andra mindre maskiner, men även visst manuellt arbete kan förekomma. Du är en viktig del i att skapa attraktiva och säkra utemiljöer. Anställningens längd är 5-6 månader och är förlagd mellan april - oktober. Urvalet kommer att ske löpande under ansökningstiden. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av grönyteskötsel, har god servicekänsla och som vill vara med och bidra till attraktiva utemiljöer i vår . Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som maskinförare och att du är en van förare av större åkgräsklippare. Du kan arbeta självständigt men också samarbeta väl i grupp. Du har god fysik och trivs med ett aktivt arbete utomhus.
Som person är du engagerad, driven och har en positiv inställning. Du har mycket god förmåga att skapa goda relationer med våra kommuninvånare och dina kollegor. Du värdesätter en hög servicekänsla och ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Samhälle och service Kontakt
Anna Nyden, Driftledare 0554-19525 Jobbnummer
9729951