Maskinförare avfallsanläggning

Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-02-11


Visa alla maskinförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB i Stockholm, Upplands Väsby, Värmdö, Sigtuna eller i hela Sverige

Lapplands Lastmaskiner arbetar med krossning/återvinning av byggavfall. Från mottagning och sortering, till krossning och slutligen lastar vi ut materialet för vidaretransport till värmeverk.
Vi har våra arbetsplatser i Stockholm med omnejd.
Vi letar nu en till maskinförare till en anläggning i Högdalen, Bandhagen. Du kommer att sköta utlastning, väga undan krossat material, höga material som lagras, städa på området med mera.
Vi letar dig som har förarbevis samt b-körkort.
Har du arbetat med återvinning tidigare så är det ett plus. Vi reparerar våra maskiner själva till stor del så du behöver ha ett intresse av att hålla din maskin i drift, har du erfarenhet av service/reparationsarbeten så är detta meriterande.
Vi innehar kollektivavtal. ME-Seko.
Tillträde omgående!
Har du frågor eller vill söka arbetet så mailar du
helena@lapplandslast.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: helena@lapplandslast.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB (org.nr 556461-7156)
124 59  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bandhagen

Jobbnummer
9737705

Prenumerera på jobb från Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB: