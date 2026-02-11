Maskinförare avfallsanläggning
2026-02-11
Lapplands Lastmaskiner arbetar med krossning/återvinning av byggavfall. Från mottagning och sortering, till krossning och slutligen lastar vi ut materialet för vidaretransport till värmeverk.
Vi har våra arbetsplatser i Stockholm med omnejd.
Vi letar nu en till maskinförare till en anläggning i Högdalen, Bandhagen. Du kommer att sköta utlastning, väga undan krossat material, höga material som lagras, städa på området med mera.
Vi letar dig som har förarbevis samt b-körkort.
Har du arbetat med återvinning tidigare så är det ett plus. Vi reparerar våra maskiner själva till stor del så du behöver ha ett intresse av att hålla din maskin i drift, har du erfarenhet av service/reparationsarbeten så är detta meriterande.
Vi innehar kollektivavtal. ME-Seko.
Tillträde omgående!
Har du frågor eller vill söka arbetet så mailar duhelena@lapplandslast.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: helena@lapplandslast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapplands Lastmaskiner i Jokkmokk AB
(org.nr 556461-7156)
124 59 BANDHAGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bandhagen Jobbnummer
