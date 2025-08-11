Marknadsundersökare på deltid
2025-08-11
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du en idrottare som vill jobba extra eller en student och letar efter ett meriterande extrajobb bredvid studierna? Är du ansvarsfull, serviceinriktad och vill jobba 2-3 dagar i veckan 3 timmar per pass? Då är detta tjänsten för dig!
PerformIQ söker just nu marknadsundersökare till vår kund som finns på flera orter i Sverige och även är ett internationellt företag. I tjänsten kommer du att kontakta företagets nuvarande kunder och vårda relationerna med dessa. Arbetsuppgifterna innebär att genom telefon ringa och stämma av hur företagets kunder har upplevt servicenivån och kvaliteten på kundens tjänster. Du som marknadsundersökare kommer således vara en nyckelspelare i steget att utveckla och vårda vår kunds befintliga tjänster.
Du kommer att arbeta från kontoret som finns i Malmö och rapportera undersökningarnas svar via dator i ett framtaget system. Du kommer att få en gedigen introduktion till arbetet så att du själv känner dig trygg innan du själv ringer din första kund. Vidare kommer du att ingå i en bemanningspool genom PerformIQ och arbeta ute hos vår kund tillsammans med kollegor som alla har idrottens egenskaper i en kultur som genomsyras av gemenskap och teamwork.
Personprofil
För att lyckas i denna roll ser vi att du är social, tar stort ansvar för ditt arbete och du har en god kommunikativ förmåga via telefon, gärna med erfarenhet av telefonförsäljning. Du är lugn och trygg som person med god serviceförmåga. Vidare är du driven, positiv och noggrann då tjänsten består av både gedigen kundkontakt och administrativt arbete.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Ha en annan huvudsaklig sysselsättning - exempelvis kontrakt med en idrottsförening, studier eller ett annat arbete på minst 50%.
• Vara tillgänglig en längre period framåt.
• Kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
• Ha erfarenhet av kundkontakt via telefon.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som telefonförsäljare. Vi ser även gärna att du är tillgänglig under en längre period. Arbetet kommer till viss del bokas in enligt schema men du kan också ringas in med kort varsel.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQ:s värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 3h/dag, 2-3 dagar/vecka
Arbetstid: Kontorstid
Plats: Malmö
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig Ninni Henrysson på ninni.henrysson@performiq.se
Välkommen med din ansökan!
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet.
Som konsult hos PerformIQ omfattas du av kollektivavtal, vilket innebär att du kan känna dig trygg med dina anställningsvillkor hos oss. På PerformIQ ser vi oss själva som ett lag där alla medarbetare är lika viktiga och vi behandlar våra konsulter som lagkamrater. När du blir en del av vårt lag får du en tränare som finns tillgänglig för dig under hela din anställning. För mer information, besök www.performiq.se
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
