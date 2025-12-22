Marknadskoordinator
2025-12-22
Audika är en del av Demant och vi är Sveriges ledande privata aktör inom hörselvård med över 30 hörselkliniker i södra och mellersta Sverige och ca 200 medarbetare.
Sedan 2016 har vi arbetat med att hjälpa människor nå sin fulla hörselpotential. Vi kombinerar den senaste tekniken med de främsta experterna och hjälper över 10 000-tals människor årligen till ökad livskvalitet genom bättre hörselhälsa.
Vi värdesätter att vi alla är olika och våra medarbetare har varierande bakgrund och kompetens. Vi utgår därför också alltid från kundens specifika behov för att hitta den individanpassade lösningen som passar kunden bäst.
Drivande Marknadskoordinator till Audika - skapa upplevelser som förändrar
Vill du vara med och förändra liv? Hos Audika får du chansen att bidra till bättre hörsel och livskvalitet för tusentals människor - varje dag. Nu söker vi en engagerad Marknadskoordinator som vill bli en av våra hörselexperter och vara med på vår resa mot en värld där alla kan höra och bli hörda.
Så gör du skillnad hos oss
Som Marknadskoordinator på Audika är du en viktig del av vårt team av lifechangers. Genom ditt arbete med visuell identitet, event och kommunikation bidrar du till att fler hittar vägen till bättre hörsel och ett rikare liv. Du är med och skapar upplevelser som stärker vårt varumärke och gör skillnad för både kunder och kollegor - från första intrycket till långsiktiga relationer.
Om rollen
Du ansvarar för att säkerställa en konsekvent och stark visuell identitet i alla kund- och medarbetarupplevelser. Du tar fram visuellt material i olika format och medier, leder projekt kring event och utvecklar klinikkoncept - alltid med syftet att förbättra kundresan och bidra till Audikas vision.
* Utveckla och producera visuellt material för tryck, dekor, presentationsmaterial, skyltning och klinikmiljöer.
* Planera och genomföra externa event med fokus på varumärke, PR/PA och inflöde.
* Planera, genomföra och följa upp interna möten och event, inklusive film/foto.
* Säkerställa att kliniker följer den globala visuella strategin och optimera kundresan.
Vem är du?
Du är kreativ, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du är flexibel, kommunikativ och trivs med att samarbeta med både interna och externa parter. Du tar initiativ, är social och vågar ta för dig i olika sammanhang. Framför allt delar du vår passion för att göra skillnad och vill vara med och förverkliga Audikas vision.Kvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom grafisk design, visuell kommunikation eller liknande.
* Minst 3-5 års erfarenhet av grafisk produktion, varumärkesimplementering samt event- och projektledning.
* Mycket god kunskap i Adobe Creative Suite, Officepaketet och materialproduktion för tryckt och digitalt format.
* Erfarenhet av Store Concept är meriterande.
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vad erbjuder vi?
* Tillsvidareanställning med provanställning 6 månader.
* Heltid, 40 timmar i veckan.
* Lön enligt överenskommelse.
* Startdatum snarast möjligt och enligt överenskommelse.
* Tjänstepension, Flexpension och arbetstidsförkortning.
* Kollektivavtal.
* Friskvårdsbidrag.
* Möjlighet till att arbeta hemifrån.
* Ett stort internt nätverk och kompetensutveckling.
* En stark, engagerad och varm kultur där vi stöttar varandra.
* Möjlighet att göra verklig skillnad - att hjälpa fler höra bättre är inte bara ett jobb, det är ett kall.Så ansöker du
Vill du bli en av våra hörselexperter och lifechangers? Skicka in ditt CV och personligt brev.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du bidrar till vårt inkluderande team. På Audika ser vi mångfald som en styrka - våra medarbetare har olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, och tillsammans talar vi över 50 olika språk. Hos oss är alla välkomna, oavsett bakgrund.
