Marknadskoordinator
2025-11-16
När vi är fler händer fantastiska saker. Därför skapar vi på Skandia Fastigheter rum som är särskilt utformade för samvaro. Vare sig det handlar om kontoret där vi lyfter varandra och verksamheten, förskolan där vi växer i leken, handelsplatsen där vi både handlar och hänger, eller hemmet där alla känner sig hemma.
På Skandia Fastigheter sporras vi av vår höga kundnöjdhet, våra engagerade medarbetare och ett långsiktigt perspektiv på både hus och människor, i en verksamhet där öppenhet och förtroende är självklarheter. Det betyder att du inte bara får jobba i inspirerande miljöer med några av branschens vassaste (och trevligaste om vi får säga det själva) kollegor - du får även de bästa förutsättningarna för att påverka både din egen och företagets utveckling.
Marknadskoordinator med placering Skövde
Arbetet på våra köpcentrum leds av en stark och engagerad centrumledning med härlig framåtanda och högt tempo. Vi skapar de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster och har fantastiska ambitioner att bjuda våra besökare på den bästa upplevelsen.
Vill du vara med i vårt team och fortsätta utveckla våra handelsplatser Commerce och Frölunda Torg?
Om rollen
Det är en roll med många möjligheter att påverka och släppa fram din kreativitet och framåtanda. Ingen dag är den andra lik, du producerar och genomför aktiviteter själv i kombination med att samarbeta med externa leverantörer.
Du arbetar med genomförande av aktiviteter utifrån upprättad marknadsplan och informations-/PR-plan i linje med varumärkesstrategin för köpcentrumen i regionen.
Ditt team och din arbetsplats
Ditt största fokus blir på vårt köpcentrum Commerce i Skövde där du ansvarar för innehåll i relevanta marknadskanaler och digitala plattformar.
Du ingår i ett marknadsteam där din chef och övriga kollegor utgår från Frölunda Torg. Du arbetar tillsammans med dem på plats i Göteborg 1-2 dagar per vecka.
Några av dina arbetsuppgifter:
Arbeta utifrån upprättad marknadsplan och genomföra den aktivitetsplan som finns för sociala medier och digitala kanaler
Ansvara för Commerces digitala närvaro och varumärkesutveckling genom strategisk innehållsproduktion, samverkan med partners samt omvärldsbevakning för att driva engagemang och öka besöksflöden
Skapa kreativt innehåll och säkra en hög nivå av engagemang och tillväxt i sociala medier samt i digitala kanaler
Genomföra event/arrangemang/digitala aktiviteter i samverkan med hyresgäster och externa samarbetspartners
Ge stöd och information till hyresgäster via digitala kanaler
Skapa goda och starka relationer med hyresgäster
Ta fram och kontinuerligt uppdatera sälj- och marknadsföringsmaterial
Tillsammans med alla dina kollegor i centrumledningen arbetar du för att bidra till att öka våra köpcentrums attraktionsvärde och kundernas försäljning.
Vi söker dig som har några års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, gärna inom etablerade varumärkesmiljöer. Du har några års erfarenhet av självständigt arbete med sociala medier, enklare grafisk produktion samt erfarenhet av webbpubliceringssystem. Du har god förmåga att skapa engagerande innehåll i bild, film och texter för sociala medier.
Troligtvis har du jobbat i en operativ roll med projektledning och koordinering av event och andra marknadsaktiviteter där fokus varit att locka fler besökare och att öka kundnöjdheten.
Du har starka kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, i både tal och skrift. Det är meriterande om du har jobbat inom handel.
Vi ser gärna att du har relevant eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, media, kommunikation eller motsvarande.
Vem är du?
Du får en central roll i mötet med våra kunder och är ett ansikte utåt för vår verksamhet. Så för oss är det viktigt att du är trygg i dig själv, självgående och ansvarstagande. Du trivs med att samarbeta och stötta kollegor, samtidigt som du är en doer som kan driva dig själv och genomföra egna projekt. Du är serviceinriktad, strukturerad, älskar att lösa problem samt är utåtriktad och trivs med att ha många kontaktytor.
Går din kreativa sida i gång när du läser detta? Då är vi nyfikna på dig!
Om du tycker att tjänsten som Marknadskoordinator låter spännande, är du välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt eftersom vi arbetar med löpande urval. Sista ansökningsdag är 14 december. Ansök gärna via Skandia fastigheters jobbportal https://jobb.skandiafastigheter.se/p/66056-marknadskoordinator
I denna rekrytering samarbetar Skandia Fastigheter med Select Executive Search. Har du frågor är du välkommen att ringa eller mejla rekryteringsansvarig Marie Bubach 0707-607243 eller marie@selectexecutivesearch.se Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556789-9462), https://www.selectexecutivesearch.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
