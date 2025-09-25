Marknadskoordinator
Stormarknaden i Gnista AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stormarknaden i Gnista AB i Uppsala
Marknadskoordinator till ICA Maxi Gnista
Är du en driven marknadsförare som älskar att vara nära verksamheten? Vill du arbeta både strategiskt och operativt - med fokus på sociala medier, events och aktiviteter i butik? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som marknadskoordinator på ICA Maxi Gnista blir du en central del av vår resa framåt. Din uppgift är att stärka och utveckla vårt varumärke, attrahera nya kunder och skapa lojala återbesökare. Det gör du genom att planera, genomföra och följa upp marknadsaktiviteter - både internt och externt.
Rollen är hands-on. Du är den som själv ser till att vår kommunikation syns och känns i vardagen - på butiksgolvet, i våra sociala medier, via event och i våra samarbeten med sponsorer och partners.
Dina ansvarsområden
-Planera och driva butikens marknads- och aktivitetsplaner.
-Projektleda och utforma trycksaker till butiken genom externa aktörer.
-Skapa innehåll och uppdatera våra sociala medier samt hemsida.
-Säkerställa att kampanjer och teman genomförs i butik.
-Projektleda aktiviteter, events och samarbeten - både i och utanför butiken.
-Arbeta nära våra beställningsansvariga, leverantörer och externa partners.
-Vara en aktiv del i butikens ledningsgrupp.
Vi söker dig som
-Har erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, gärna inom detaljhandel.
-Trivs i en operativ roll där du själv är delaktig i genomförandet.
-Har ett kreativt öga för innehåll i sociala medier och tycker det är kul att jobba med foto, film och text.
-Är en doer som gillar tempo, variation och att snabbt gå från idé till handling.
-Har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta nära butikens olika avdelningar.
Meriterande med kunskap inom formgivning/ Adobe (InDesign)
Vi erbjuder
På ICA Maxi Gnista blir du en del av ett engagerat team med stark laganda. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt varumärkesarbete med det operativa arbetet på golvet - och verkligen se effekten av det du gör, varje dag.
För att ansöka om tjänsten svarar du på frågorna samt laddar upp ditt CV genom länken i denna annons.
Vid frågor om tjänsten kontakta vVD Amanda Järpemo på telefonnummer 018-8888606
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR chef Jessica Andersson på telefonnummer 018-8888604
Vi genomför intervjuer löpande och anställer när vi hittat rätt person för tjänsten så vänta inte med din ansökan. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stormarknaden i Gnista AB
(org.nr 556814-9842), https://www.maxignistauppsala.se Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Gnista Uppsala Jobbnummer
9525688