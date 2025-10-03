Marknadskonsult
2025-10-03
Vi söker en Marketing & Communications Consultant som gillar att arbeta i hela marknadsföringstratten (full marketing funnel), fånga affärsmöjligheter, bygga lojalitet och skapa tillväxt under hela kundresan i nära samarbete med sälj. Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av B2B-marknadsföring inom small ticket (små volymer/belopp). Denna roll är en möjlighet för dig som trivs med att ta dina kreativa idéer hela vägen från tanke till handling och att följa upp på KPI:er.
Urval sker löpande.
Omfattning: 100%
Arbetsgivare: Randstad AB
Arbetsplats och uppdragslängd: 3-6 månader, med start snarast möjligt (asap). Primär arbetsplats är kundens kontor i Solna, med möjlighet att arbeta hemifrån
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta i en kundcentrerad, snabbrörlig, nordisk/lokal (SE, FI, NO & DK) affärsmodell för små volymer/belopp (small-ticket) med stöd från en globals MarTech-miljö. Vi strävar efter att vara ett smart, smidigt, digitalt företag med den där extra personliga touchen. I praktiken innebär detta att vi ständigt optimerar vår digitala kundresa med hjälp av AI, utan att glömma de personliga kontaktpunkterna i verkligheten (IRL). Vår viktigaste framgångsfaktor ligger i kombinationen av att balansera online- och offline-marknadsföring tillsammans med kollegor från hela Financial Services (SFS) nordiska organisation.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig med minst 5 års erfarenhet av B2B-marknadsföring inom small ticket (små volymer/belopp).
Du har en stark förståelse för B2B-leverantörs- och kundresan och är van vid att arbeta med hela marknadsföringstratten - där du balanserar personliga relationer med digital effektivitet.
Du är en kreativ doer med utmärkta copy-färdigheter. Du skapar enkelt starkt och visuellt omni-channel-innehåll för utvalda målgrupper i linje med affärsbehov och Siemens varumärkesriktlinjer - från produktblad, företagspresentationer, enkätanalyser, webbinarier, webbredigering eller nordiska digitala kampanjer.
Tidigare arbetet i verktygen: Salesforce, Eloqua, eMarketeer, Adobe Creative Suite, Contentful, Canva, Twentythree, Sprinklr, SharePoint, etc.
Meriterande:
Ett extra plus om du har arbetat med 3rd party reseller/vendor supply chain (leverantörskedjor för tredjepartsåterförsäljare/leverantörer).
Du har själv använt leasing och förstår verkligen de centrala fördelarna
Du har erfarenhet av att arbeta inom bank- och/eller finansiella lösningsbranschen!Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
