Marknadskommunikatör, Folktandvården
Västra Götalandsregionen / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2025-09-19
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi söker en driven marknadskommunikatör och innehållsproducentPubliceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Kommunikations- och marknadsavdelningen planerar, genomför och följer upp marknadsföring och kommunikation som stödjer ambitionen att bidra till bättre hälsa och livskvalitet för alla.
Här får du en kreativ och utvecklande miljö, åtta nära kollegor och ett meningsfullt arbete i en spännande och mycket expansiv bransch.
I rollen som marknadskommunikatör och innehållsproducent arbetar du med copy, innehållsproduktion och marknadskommunikation riktad till patienter, invånare och medarbetare enligt en 360-graders mediasnurra. Det handlar exempelvis om:
Sociala medier
Extern webb
Intranät
Personaltidning
I arbetet ingår produktion, kanal- och målgruppsanpassning, spridning, uppföljning, sökmotoroptimering och analys samt att delta i övriga förekommande kommunikationsinsatser på avdelningen, både strategiska och operativa.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Kompetenskrav och profil
Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller motsvarande
Minst tre års praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete och marknadskommunikation och mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Goda kunskaper om kommunikation och distribution samt uppföljning och analys av sociala medier, till exempel LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok och Snapchat.
Goda kunskaper om produktion, förvaltning och uppföljning av webbinnehåll samt kunskaper i Optimizely (EpiServer) eller liknande webbpubliceringsverktyg
Ha intresse och engagemang i att förstå hur olika patienters och kunders behov kan mötas genom anpassad kommunikation. Kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt.
Vara trygg i sin roll och sin kompetens. Vara nyfiken, handlingskraftig och ha stor initiativförmåga samt ett stort intresse för samhälls- och vårdfrågor.
Vara prestigelös, självständig, driven och ha lätt för att samarbeta. Ha en genuin känsla för service, stort kundfokus och gilla att arbeta i högt tempo i en utvecklingsinriktad organisation.
Meriterande
Erfarenhet av Meta Business
Grafisk produktion i Adobe Creative Cloud, särskilt Photoshop och Premiere Pro
Kunskaper i fotografering
Filmning och enklare filmproduktion
Om rekryteringsprocessen
Efter att ansökningstiden löpt ut gör vi ett urval och kontaktar dem som vi vill träffa för intervju. Intervjuer planeras till torsdag 9 oktober 2025.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
