Marknadsförare / Kommunikatör (60 %)
Stiftelsen Gerlesborgsskolan / Marknadsföringsjobb / Lidingö
2025-08-20
Gerlesborgsskolan är en av Sveriges mest etablerade konstskolor, grundad 1944, med verksamhet i både Stockholm och Bohuslän.
Sedan starten har skolan spelat en viktig roll i det svenska konstlivet och är idag känd för sin starka profil inom bildkonst. Vi erbjuder en gedigen grundutbildning som förbereder studenter för högre konstnärliga studier och yrkesliv inom konstområdet.
I Bohuslän bedrivs, utöver konstutbildning, ett aktivt konst- och kulturprogram med utställningar, konserter, konstnärsresidens och tvärkonstnärliga samarbeten.Om tjänsten
Vi söker nu en marknadsförare/kommunikatör med starkt visuellt uttryck och strategisk förmåga att nå nya målgrupper.
I rollen ingår särskilt att:
Kommunicera vår utbildning i Stockholm och Bohuslän och nå ut till fler sökande.
Utveckla och ansvara för vår digitala närvaro.
Producera innehåll för sociala medier och nyhetsbrev.
Representera verksamheten i olika sammanhang.
En viktig del av rollen är att spegla verksamhetens konstnärliga identitet - visuellt och redaktionellt - i både form, ton och innehåll.
Tjänsten omfattar även:
Administrativt ansvar för rapportering till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och CSN.
Uppföljning och dokumentation kopplat till utbildningens genomförande.
Löpande kontakt med studerande och att bidra till en positiv och stödjande studiemiljö.
Tjänstefakta
Omfattning: 60 %
Placering/schema: Tre dagar per vecka på Agavägen 54, Lidingö
Anställningsform: Kollektivavtal mellan Fremia och VisionKvalifikationerKvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning från högskola eller yrkeshögskola, gärna med yrkesinriktning kopplad till tjänstens område
Dokumenterad erfarenhet av marknadsföring och kommunikation
Erfarenhet av att hantera eller producera innehåll för sociala medier
God förmåga att arbeta visuellt med bild och innehåll
Erfarenhet av att administrera digitala plattformar (t.ex. webb, nyhetsbrev, kampanjverktyg)
Meriterande:
Erfarenhet av administrativt arbete kopplat till utbildning
Möjlighet att visa upp sociala mediekonton du har ansvarat för
Så söker du tjänsten
Skicka personligt brev och CV till: stockholm@gerlesborgsskolan.se
Ange i ämnesraden: Ansökan Marknadsförare-kommunikatör
Sista dag att ansöka är 28 september 2025
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryteringsfirmor.
E-post: stockholm@gerlesborgsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan marknadsförare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Gerlesborgsskolan
181 55 LIDINGÖ Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Rektor Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Johan Wingestad johan.wingestad@gerlesborgsskolan.se 070-455 91 19 Jobbnummer
9467671