Marknadsanalytiker
2025-10-02
Har du erfarenhet av marknadsföring och försäljning, och är redo för nya utmaningar?
Nu söker vi till vår kund i Uppsala ett vikariat som Marknadsansvarig.
Ansvarsområden
I rollen kommer du hantera kundresan fokus med allt från annons, till hemsida, bli intressent, gå på visning och förhoppningsvis bli en ny kund.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi med inriktning marknad eller motsvarande.
Vi ser att du har minst tre års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och försäljning.
För att lyckas och trivas i rollen som marknadsansvarig brinner du för bostäder och har en affärsmässig helhetssyn, både vad gäller kundvärden och den totala ekonomin.
B-körkort är ett krav.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
