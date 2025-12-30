Marketing Support Assistant till Samsung
Om tjänsten Process Innovation är en dynamisk och innovativ division på Samsung Electronics Nordic, dedikerad till att leverera effektfulla och kreativa system- och processlösningar inom våra olika affärskategorier och områden. Vårt övergripande mål är att Samsung ska vara det #1 teknik- och elektronikvarumärket i Norden och erbjuda den bästa konsument- och användarupplevelsen.
Vi söker en energisk, motiverad, framåtlärande och stödjande marknadsföringssupportperson till marknadsföringssupportteamet. Denna roll ger möjlighet att arbeta med ett ledande globalt varumärke, vara en del av ett mindre team och stödja samt samarbeta med olika intressenter över hela Norden.
Den idealiska kandidaten är en dynamisk person med passion för stöd och administration. Vi söker en framåtblickande och flexibel marknadsföringssupportperson som kan erbjuda lösningar till kollegor när det gäller processer och system och även komma med innovativa idéer. Du ska kunna identifiera nya möjligheter, lyfta fram dessa och driva projektet. Du bör tycka om att stötta och hjälpa kollegor, agera snabbt och leverera resultat i en snabb miljö med en positiv kan-göra-attityd.
VIKTIGA ANSVARSOMRÅDEN
• Stöd och utbilda (SENA Academy) våra marknadsavdelningar i våra marknadsföringsprocesser och system - såsom Deal Portal för skapande av EO, BQMS (interna system/portaler) för godkännande av leveransorder och fakturagodkännande. Var den person man går till för dessa processer och system, se till att ge framåtlutande stöd.
• Skapa FOC (gratis) donationsförfrågningar / FOC-provförfrågningar och FOC-inlösen. Samsungs interna "köp" av produkter för PR/influencers/kunder och liknande.
• Nordisk provhantering - hantera nya prover till SPEM-pooler (Samsung "bibliotek för provanvändning") i alla länder. Hantera utförsäljning, donationer, förlorade och skrot av prover vid slutstationen.
• AI-initiativ - är intresserad av detta område.
• Projektledare - för nya processer/nya system och utbildning av dessa.
• SIM-korthantering - för app-testare - utdelning/administrativt arbete/rapporter.
Kvalifikationer KVALIFIKATIONER KRÄVS
• Universitetsexamen i finans.
• Flytande i engelska och svenska.
ERFARENHET
• Kunskap och erfarenhet av olika administrativa system
• Bra kunskaper i Excel
FÄRDIGHETER & EGENSKAPER
• Bra kommunikations- och presentationsförmåga (skriftligt och muntligt).
• Fantastiska administrativa färdigheter.
• Utmärkta problemlösningsförmågor med förmåga att tänka kreativt för att utforma innovativa lösningar och stöd.
• Mycket organiserad med förmåga att hantera flera projekt i en snabb miljö.
• Mjuka färdigheter som drivna, sociala, nyfikna och självsäkra är önskvärda.
Denna arbetsbeskrivning sammanfattar huvudaspekterna av jobbet men täcker inte alla arbetsuppgifter som arbetstagaren kan behöva utföra. Detta dokument är avsett att öka förståelsen mellan chefen och den anställde och kan ändras/ändras efter behoven för jobbet/verksamheten.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Ersättning
