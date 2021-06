marketing potsion - Primo Pranzo AB - Försäljningsjobb i Stockholm

Primo Pranzo AB / Försäljningsjobb / Stockholm2021-06-30Marknadsansvarig/Marketing Manager - Primo Pranzo ABArbetsgivare Primo Pranzo ABSolberga hagväg 5, 125 44 ÄlvsjöTel -Email: kylepark253@gmail.com Arbetsort ÄlvsjöArbetsbeskrivning Vi söker en medarbetare som säljer produkter och tjänster till exempelvis återförsäljare, grossister och företag genom oss. Vår nya kollega ansvarar för våra produkter och informerar om produkter och tjänster, utarbetar kundspecifika lösningar samt tar emot beställningar. Personen kommer att sköta kundregister och tar fram försäljningsstatistik.Vi söker dig som är samarbetssugen, energifull och ansvarstagande.Tidigare erfarenhet inom området, både i Sverige och utomlands, är meriterande.We are looking for an employee who sells products and services to, for example, retailers, wholesalers and companies through us. Our new colleague is responsible for our products and informs about products and services, prepares customer-specific solutions and receives the best choices. The person will maintain customer registers and produce sales statistics.We are looking for someone who is cooperative, energetic and responsible.Previous experience in the field, both in Sweden and abroad, is an advantage.Varaktighet TillsvidareanställningArbetstid Heltid/DeltidLön Fast månads- vecko- eller timlönKontaktperson Kyle ParkSista publiceringsdag 2021-07-25Övrigt om ansökan Vi ser gärna att din ansökan kommer in till oss via e-post till: kylepark253@gmail.com Kompetens Engelska är ett krav/English is a requirement.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-25Primo Pranzo ABSolberga Hagväg 512544 Älvsjö5839616