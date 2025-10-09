Mark- och anläggningsarbetare
Till en av våra arbetschefgrupper söker Peab Anläggning nu mark- och anläggningsarbetare med god erfarenhet av rörläggning och svetsning av PE-rör. Du kommer initialt att arbeta med ett större infraprojekt i Åkersberga. Gruppen du kommer tillhöra är främst verksam i norra Stockholm.
Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade och skickliga kollegor och har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt och kan innefatta:
Grundläggning av byggnader
Rörläggning (PE, segjärn, betong, PP)
Svetsning av PE-rör
Schakt- och fyllningsarbeten
Ytskiktsarbeten med kantsten, plattläggning och grönytor
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som är samarbetsinriktad, kvalitetsmedveten och har god problemlösningsförmåga. Du trivs med ordning och reda och bidrar till ett inkluderande och tryggt arbetsklimat. Kvalifikationer
Yrkesbevis som mark- och anläggningsarbetare
Tidigare relevant erfarenhet av anläggningsarbete
B-körkort
Meriterande:
God erfarenhet av rörläggning, inklusive arbete med segjärn, PE, betongrör och PP med tillhörande ventiler och brunnar
Erfarenhet av svetsning av PE-rör
EWF-certifikat för elektrosvetsmuffning Så ansöker du
Urval sker löpande - skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Kim Sand, HR Partner - kim.sand@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
