Marinelektriker
Windy Scandinavia AB / Installationselektrikerjobb / Västervik Visa alla installationselektrikerjobb i Västervik
2025-11-04
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Windy Scandinavia AB i Västervik
Marinelektriker
Den snabba tekniska utvecklingen och lansering av nya båtmodeller innehållande den senaste tekniken skapar nya intressanta förutsättningar. Som en del i vår tillväxt behöver vi nu bli fler marinelektriker.
Vi söker både erfarna marinelektriker men också lärlingar som vill utvecklas till marinelektriker. Är du noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer, kan du vara den vi söker.
Du är praktisk lagd och har förmåga att kunna arbeta i grupp, men även självständigt. Du är nyfiken och vill lära nytt. Du tar ansvar och har en förmåga att kunna ta egna initiativ och ser problemlösning som en utmaning.
Arbetsuppgifter
Arbetet består i huvudsak av montering, installation, inkoppling och igångkörning av samtlig i en båt förekommande elektrisk utrustning.
Formella krav:
Marin erfarenhet eller kunskap om AC/DC-system
Intresse för marin elteknik och viljan att lära dig.
Du kan förstå och kommunicera tekniska frågor samt tillgodogöra dig innehållet i ritningar.
Windy erbjuder dig
Du får inte enbart förmånen att arbeta med ett anrikt och välrenommerat varumärke, hos Windy får du också möjligheten att vara med och utvecklas med ny teknik med tydligt fokus på kundupplevelse och kvalitet. Trenden går mot större och mer tekniskt avancerade båtar vilket kontinuerligt innebär att du får lära dig nya saker. Du kommer dessutom jobba i en verksamhet med duktiga kollegor och god stämning där engagemang är ett ledord.
Vi har kollektivavtal.
Kontakt
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Robert Dahl, Head of Production, 070-634 75 70, robert.dahl@windyboats.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Windy Scandinavia AB
(org.nr 556629-3998), http://www.windyboats.com Kontakt
Robert Dahl robert.dahl@windyboats.com +46 70-634 75 70 Jobbnummer
9589029