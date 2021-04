Mariehällsskolan söker vik. lågstadielärare - Stockholms kommun - Grundskolelärarjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Grundskolelärarjobb / Stockholm2021-04-14Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningMariehällsskolan öppnades 2014 i det nybyggda området Annedal i Bromma.Skolan har idag ca. 600 elever i åk F-6. På Mariehällsskolan arbetar personal som är engagerade och drivna med ett genuint fokus på elevernas lärande.Vi söker dig som vill vara delaktig i att tillsammans med kollegorna fortsätta utveckla vår fina skola. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna och positiva kollegor, en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler, där eleverna har möjlighet att lära med egna digitala enheter (1:1). Vi har ett starkt elevhälsoteam som arbetar förebyggande tillsammans med kollegiet för att göra undervisning och utbildning tillgänglig för alla elever.2021-04-14Vi söker en ny kollega till vårt lågstadium då en av våra klasslärare ska vara föräldraledig under läsåret 2121/2022. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning tillsammans med lärare, specialpedagog och fritidspersonal. Du använder dig av ett formativt förhållningssätt där du anpassar din planering efter elevernas utveckling och resultat.Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för årskurs 1-3. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning och bedömning på lågstadiet och att du har särskild kompetens inom området grundläggande läs- och skrivinlärning. En merit är om du har arbetat med STL och använder det som en metod i din undervisning.Du har höga förväntningar på eleverna som uttrycks i en förväntan på alla elevers förmåga att lära. Du planerar för undervisning som tydliggör förväntningar på vad och hur eleverna ska lära. Genom ett tydligt ledarskap gör du eleverna delaktiga både i din undervisning och i din planering så att en trygg och tillgänglig lärmiljö skapas.Som person har du lätt för att samarbeta och ser det som en självklarhet att arbeta kollegialt med planering av undervisningen. Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört sätt. Du arbetar strukturerat mot mål och resultat och är driven och självgående.Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi erbjuder dig- en utvecklingsorienterad arbetsplats där vi systematiskt arbetar med förbättringar och kvalitet- kompetensutveckling- friskvårdsbidrag- ändamålsenliga och moderna lokalerTjänsten tillsätts under förutsättningar att erforderliga beslut fattas.Är du den vi söker? Då är du välkommen att snarast skicka in din ansökan. Vi läser ansökningar och börjar intervjua redan under ansökningstiden.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-11 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-26Stockholms kommun5692376