Manufacturing Engineer
Nprs AB / Maskiningenjörsjobb / Gällivare
2025-11-12
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
Arbetsgivare Nprs AB
, Linköping
eller i hela Sverige
NPRS söker nu konsulter för uppdrag som Manufacturing Engineer hos kund i Gällivare.
Vi söker en erfaren produktionsingenjör, du kommer bli en nyckelperson i teamet som arbetar med att skapa produktionslösningar. Du deltar i utvecklingen av ny produktionsutrustning, förbättrar befintliga arbetsmetoder och säkerställer att produktionen håller högsta möjliga kvalitet. Du kommer att arbeta med att ta fram och förbättra produktionsutrustning, allt från enklare fixturer och handverktyg till mer avancerade styrda fixturer med pneumatik, givare och sensorer.
Du ansvarar för att:
Utforska nya teknologier och produktionsmetoder.
Delta i innovationsprojekt.
Kontinuerligt förbättra och effektivisera utrustning och processer.
Utveckla utbildningsmaterial och stödja kompetenshöjning i produktionsteamen.Publiceringsdatum2025-11-12Profil
Vi söker dig med några års erfarenhet som vill arbeta i en miljö där din tekniska expertis och nyfikenhet får utvecklas. För att trivas i rollen tror vi att du har:
Ingenjörsutbildning inom maskinteknik, mekatronik eller motsvarande (B.Sc. eller M.Sc.)
Erfarenhet av SolidWorks, AutoCAD eller liknande CAD-verktyg
Kunskap om riskanalys (P-FMEA) och grundläggande processvalidering
Meriterande: erfarenhet av eldesign och PLC-programmering
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Ett lösningsorienterat förhållningssätt, driv och passion för teknik och innovation
Vår kund lägger också stor vikt vid personliga egenskaper - du tar ansvar, samarbetar gärna med andra och vill vara med och påverka din arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: info@nprs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nprs AB
(org.nr 559244-7139) Kontakt
Jonatan Kjellberg jonatan@nprs.se Jobbnummer
9602157