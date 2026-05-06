Manlig personlig assistent till Hisings-Backa, 80 %
2026-05-06
Manlig personlig assistent sökes till ung man med rörelsehinder och autism - 80 %
Här finns ett jobb där du inte bara "går till jobbet" - du kliver in i någons vardag och gör den möjlig att leva fullt ut.
Vi söker nu en personlig assistent till en ung man som bor centralt på Hisingen tillsammans med sin familj. Tjänsten tillsätts efter överenskommelse.
Om uppdraget
Det här är ett arbete där struktur, närvaro och humor behöver samsas. Vardagen innehåller både tydliga rutiner och spontana stunder.
Stödet handlar bland annat om:
personlig omvårdnad och hygien
kommunikation via bilder, pratdator och iPad
måltidssituationer och vardagsrutiner
att skapa trygghet i övergångar och aktiviteter
Han har inget talat språk, men kommunicerar aktivt på andra sätt - och det är där du kommer in som en viktig del i att förstå, tolka och vara ett stöd i kommunikationen.
Vem du jobbar med
Intressen som ofta gör dagarna bättre:
bussar och spårvagnar i Göteborg
utflykter med tåg till närliggande orter
restaurangbesök
simning två gånger i veckan
Det här är en person där relation och förutsägbarhet betyder mycket - och där små saker i vardagen gör stor skillnad.
Om arbetssättet
Du arbetar tillsammans med en kollega i dubbelassistans under vissa pass. Det betyder att ni samarbetar tätt, växlar mellan att leda och stötta varandra, och tillsammans skapar trygghet runt personen ni jobbar med.
Vi tror att du passar om du
är trygg i dig själv och gillar att ta initiativ när det behövs
har lätt för att samarbeta med både familj och kollegor
har humor och kan vara både lugn och lekfull i rätt lägen
pratar svenska och är uppmärksam på hur språk och uttryck används i stunden
gärna har erfarenhet av autism eller liknande funktionsvariationer (men rätt inställning väger tungt)
Arbetstider
Måndag 15.00-22.00
Tisdag 12.30-22.00
Torsdag 12.30-22.00
Helg (jämna veckor) 13.00-22.00
Det här är ett jobb för dig som vill ha ett uppdrag där relationen betyder allt. Där dagarna inte är likadana - och där du faktiskt är en förutsättning för att vardagen ska fungera.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
Mölndalsvägen 30B
400 22 GÖTEBORG
