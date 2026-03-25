Manager Controlling Sales & Retail till St1
2026-03-25
Som Manager Controlling för Sales & Retail kliver du rakt in i hjärtat av St1:s mest dynamiska och kundnära affär. Här får du en nyckelroll i en nordisk verksamhet som växer, förändras och driver energiomställningen framåt. Du blir den seniora performance-partnern i ledningsgruppen - den som omvandlar data till riktning, utmanar med mod och leder affären mot smartare beslut och starkare resultat. Du får leda ett nordiskt controllerteam, forma gemensamma arbetssätt, påverka strategiska vägval och skapa verklig effekt i en affär där tempo, innovation och kundfokus är självklara drivkrafter. Om du vill kombinera analys, ledarskap och affärspåverkan på riktigt - då är detta rollen där du kan göra skillnad varje dag.
St1s Sales & Retail-verksamhet driver ett av Nordens mest dynamiska station- och butiknät, med cirka 1 200 stationer och ett snabbt växande nät av över 300 laddstationer. Här möter drivmedel, el-laddning, biogas, biltvätt och convenience tusentals kunder varje dag.
Om rollen
Som Manager Controlling Sales & Retail ingår du i Finance och Business Control och rapporterar till Head of Business Control Nordic. Du är en del av Sales & Retail ledningsgrupp och fungerar som senior finansiell affärspartner för affärsområdet i den nordiska organisationen. Rollen innebär ett helhetsansvar för finansiell performance management inom Sales & Retail samt ledarskap för ett nordiskt controllerteam med tre direktrapporter i Sverige och Norge.
Du driver affärsområdets resultatstyrning på strategisk nivå, leder planering och prognosarbete samt säkerställer kvalitet i månads, kvartals och årsrapportering. Rollen omfattar även scenario och lönsamhetsanalyser, bokslutsarbete i nära samarbete med Accounting samt utveckling och harmonisering av controllingprocesser och KPI struktur i Norden. Uppdraget innebär ett nära samarbete med Sales & Retail, Supply och övriga delar av Finance och är placerat på huvudkontoret i Bromma.
Din bakgrund och profil
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi och gedigen erfarenhet av business controlling i retail eller annan konsumentnära verksamhet. Du har arbetat affärsnära med uppföljning, prognoser och lönsamhetsanalys i en miljö med högt tempo och små marginaler. Du har erfarenhet av att leda andra och är trygg i att skapa struktur, tydlighet och riktning samtidigt som du bygger förtroende. Du har erfarenhet från en nordisk eller internationell organisation och är van att arbeta i en miljö där samarbete över länder och funktioner är en självklar del av uppdraget.
Du är kommunikativ och van att presentera finansiella samband på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Du bidrar med perspektiv som både utmanar och utvecklar affären. Som person är du analytisk, affärsdriven och prestigelös. Du trivs i en roll med stort ansvar där du kombinerar självständighet med nära samarbete och har ambition att växa vidare i takt med verksamheten. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos St1 är du delaktig i det som sker och har möjlighet att påverka. Vi arbetar nära varandra med korta beslutsvägar och ett tydligt affärsfokus. Här kombineras ansvar och utveckling i en organisation som präglas av samarbete och öppen dialog. Våra värdeord - rättvisa, hållbarhet och lika möjligheter - genomsyrar hur vi arbetar. Vår Spirit beskriver hur vi möter varandra och vår omvärld: nyfikna, engagerade och omtänksamma. Du blir en del av ett energibolag i utveckling, där du får växa i din roll och bidra till både affär och omställning.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar St1 med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 070-231 28 05 alt. katarina.thomasson@jeffersonwells.se
.Välkommen med din ansökan så snart som möjligt.
St1 är ett energiomställningsföretag med visionen att bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. St1 har verksamhet i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien. St1s energiportfölj omfattar oljeprodukter, biogas, hållbart flygbränsle (SAF), förnybar diesel (HVO) och solenergi. St1 driver också flera större projekt inom energiomställning, bland annat omställningsinvesteringar vid raffinaderiet i Göteborg. St1 har 1 250 stationer i Finland, Sverige och Norge. St1s stationsnätverk erbjuder marknadsplatser med drivmedel, ett växande antal laddstationer för elfordon och tankställen för biogas för tung trafik, biltvättar samt fristående butiker och restauranger. St1 har över 1 000 anställda. www.st1.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
Katarina Thomasson Katarina.Thomasson@jeffersonwells.se +46702312805
