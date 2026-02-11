Managementkonsult till Keen & Able
2026-02-11
Nu letar vi efter dig som vill ta nästa steg i din konsultkarriär. Har du några års erfarenhet som managementkonsult, internkonsult eller från en affärsnära roll inom exempelvis inköp, försäljning eller projektledning? Trivs du i en roll där du får ta stort eget ansvar, arbeta nära kund och driva uppdrag från analys till genomförande? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Om Keen & Able Keen & Able är en managementkonsultbyrå som grundades 2017 med en tydlig ambition: att skapa verkligt värde genom bättre affärsrelationer. De hjälper organisationer att nå sina mål genom att maximera nyttan i både existerande och potentiella samarbeten - internt såväl som externt.
Bolaget arbetar nära sina kunder och är verksamt inom ett brett spektrum av branscher, bland annat finans, teknik, IT, tillverkning och detaljhandel. Uppdragen sträcker sig från strategiska förstudier och transformationsprojekt till operativt genomförande inom försäljning, inköp och verksamhetsutveckling. Kunderna varierar från snabbväxande startups till stora internationella koncerner.
Det som särskiljer Keen & Able är deras arbetssätt: de ställer frågor, anpassar sig snabbt, för människor samman - och får saker gjorda.
Om teamet & rollen Som managementkonsult hos Keen & Able blir du en del av ett litet, sammansvetsat och växande team på cirka 10 personer. Organisationen är platt och präglas av öppen kommunikation, vilket innebär att konsulter tidigt får ta ansvar för kunduppdrag och egna initiativ.
Rollen är passar dig som redan är trygg i konsultrollen och kan arbeta relativt självständigt ute hos kund. Du kommer att arbeta i varierande uppdrag där du kombinerar analys, projektledning och kunddialog. Ofta är du involverad i hela kedjan från att förstå kundens utmaning, ta fram rekommendationer och leda genomförandet tillsammans med kundens organisation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Genomföra analyser och utredningar med tydligt affärs- och lönsamhetsfokus
Leda eller driva delar av kundprojekt med fokus på analys, struktur och förändringsledning i komplexa affärsmiljöer
Arbeta nära beslutsfattare och bygga långsiktiga kundrelationer
Bidra till utvecklingen av Keen & Ables erbjudande och interna arbetssätt
Om dig Vi söker dig som har ett strategiskt och analytiskt förhållningssätt, men som också trivs med att omsätta idéer till konkret handling. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i komplexa sammanhang och skapa struktur där andra ser oreda.
Du är självgående, ansvarstagande och bekväm med att representera bolaget ute hos kund. Samtidigt värdesätter du samarbete och tycker om att arbeta nära både kollegor och kunder. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du uppmuntras att ta initiativ, komma med idéer och påverka.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen inom exempelvis industriell ekonomi, ekonomi, teknik eller motsvarande
Cirka 2-4 års relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis som managementkonsult, internkonsult eller i en affärs-/projektledande roll
Erfarenhet av att arbeta självständigt i kunduppdrag
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har bakgrund från konsultbolag, samt erfarenhet av analys, förhandling, affärsstrategi eller transformationsprojekt.
Varför Keen & Able? Hos Keen & Able får du möjlighet att:
Ta stort ansvar tidigt och leda egna kunduppdrag
Arbeta i en kultur som värdesätter balans, frihet och tillit
Utvecklas både som konsult och ledare, med tydliga utvecklingsvägar
Vara en del av ett litet bolag med stora kunder och högt förtroende på marknaden
Kontoret ligger centralt i Stockholm och bolaget erbjuder flexibilitet i hur och var arbetet utförs.
Rekryteringen hanteras av Ed:Za Group. Har du frågor om rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta tyra.nguyen@edzagroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7176505-1835568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EdZa AB
(org.nr 559328-6411), https://edzagroup.teamtailor.com
Sveavägen 49 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Ed:Za Jobbnummer
9735762