Managementassistent till CFO
Siemens Energy AB / Assistentjobb / Finspång Visa alla assistentjobb i Finspång
2026-03-13
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Motala
, Örebro
, Västerås
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Vi söker en proaktiv och digitalt kunnig Management Assistant för att stödja CFO:n på både Siemens Energy Sverige och Siemens Gamesa Sverige. Rollen erbjuder högkvalitativ exekutiv support, koordinering och kommunikation inom ekonomi och nyckelfunktioner.
Hur du kommer att påverka
* Ansvarig för egna projekt inom området som kopplar samman olika stödfunktioner.
* Förbereda agendor, analysera data, material, presentationer och uppföljningsåtgärder.
* Konsolidera information från ekonomi, IT, HR, SERE, projekt och andra intressenter.
* Hantera CFO:ns kalender, prioriteringar, möten och ledarskapsforum.
* Koordinera aktiviteter inom finansgemenskapen och intern kommunikation. Stödja interna aktiviteter till A&C-avdelningen inom FSP-huset.
* Fungera som kontaktpunkt mellan CFO:n och interna intressenter.
* Säkerställa strukturerad informationsflöde, dokumenthantering och spårning av beslut.
* Hantera konfidentiell information med diskretion och gott omdöme.
* Stödja kontinuerlig förbättring av administrativa processer.
Vad du medför
* Högre formell utbildning inom det administrativa området. Längre relevant erfarenhet kan kompensera för formell utbildning.
* Minst 3 års erfarenhet inom relevant och liknande roll.
* Erfarenhet av att stödja seniora ledare i en internationell miljö är ett krav.
* Hög digital kompetens, särskilt inom Microsoft 365 (Outlook, PowerPoint, Teams, Excel, SharePoint). Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "291704". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9796454