Managementassistent till CFO

Siemens Energy AB / Assistentjobb / Finspång
2026-03-13


En ögonblicksbild av din dag
Vi söker en proaktiv och digitalt kunnig Management Assistant för att stödja CFO:n på både Siemens Energy Sverige och Siemens Gamesa Sverige. Rollen erbjuder högkvalitativ exekutiv support, koordinering och kommunikation inom ekonomi och nyckelfunktioner.



Hur du kommer att påverka
* Ansvarig för egna projekt inom området som kopplar samman olika stödfunktioner.

* Förbereda agendor, analysera data, material, presentationer och uppföljningsåtgärder.

* Konsolidera information från ekonomi, IT, HR, SERE, projekt och andra intressenter.

* Hantera CFO:ns kalender, prioriteringar, möten och ledarskapsforum.

* Koordinera aktiviteter inom finansgemenskapen och intern kommunikation. Stödja interna aktiviteter till A&C-avdelningen inom FSP-huset.

* Fungera som kontaktpunkt mellan CFO:n och interna intressenter.

* Säkerställa strukturerad informationsflöde, dokumenthantering och spårning av beslut.

* Hantera konfidentiell information med diskretion och gott omdöme.

* Stödja kontinuerlig förbättring av administrativa processer.



Vad du medför
* Högre formell utbildning inom det administrativa området. Längre relevant erfarenhet kan kompensera för formell utbildning.

* Minst 3 års erfarenhet inom relevant och liknande roll.

* Erfarenhet av att stödja seniora ledare i en internationell miljö är ett krav.

* Hög digital kompetens, särskilt inom Microsoft 365 (Outlook, PowerPoint, Teams, Excel, SharePoint).

Ersättning
Fixed salary

Sista dag att ansöka är 2026-04-12
