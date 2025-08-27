Måltidsbiträde till Lammhult skola
Växjö kommun / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2025-08-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun i Växjö
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Måltidsorganisationen söker nu ett måltidsbiträde till Lammhult skola som brinner för mat och som vill ge god service. Köket är ett tillagningskök där cirka 500 portioner till skola, förskola och omsorg lagas varje dag av en arbetsgrupp på sju personer. Som måltidsbiträde bereder du och säkerställer matens kvalitet och smak. Du utför egenkontroll, vissa städ- och diskuppgifter och det förekommer även administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten är på 75% måndag till fredag. Köket bemannas mellan 07:00-16:30. Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med erfarenhet av arbete inom storkök och/eller köksutbildning. Vi vill att du har ett stort intresse för att ge god service och har ett trevligt bemötande mot våra kunder. Du ska ha kunskap i svenska språket i tal och skrift samt datorvana. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 19/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun Kontakt
Enhetschef
Ann-Louise Gustavsson Ann-Louise.Gustavsson@vaxjo.se 0470-796197 Jobbnummer
9477535