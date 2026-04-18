Måltidsbiträde Domarringen skola
2026-04-18
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
1 plats(er).
Gillar du mat, människor och meningsfulla arbetsdagar?
Hos oss på Måltidsservice får du arbeta i ett engagerat team där kvalitet, arbetsglädje och samarbete står i fokus!
Vi söker nu ett måltidsbiträde till Domarringensskola - ett jobb för dig som vill bidra till både matglädje och gemenskap.
Varmt välkommen att bli en del av vårt positiva arbetsteam - tillsammans skapar vi trevliga, trygga och minnesvärda måltidsupplevelser.
Måltidsservice är en verksamhet inom Kommunledningskontoret som ansvarar för restauranger och kök inom förskola, grundskola, gymnasium, seniorrestauranger samt vård- och omsorgsverksamheter.
Domarringens skola är en kommunal grundskola med cirka 550 elever i årskurs F-5. Köket på skolan är ett produktionskök som även levererar måltider till en privat grundskola och ytterligare en kommunal grundskola. Totalt tillagar vi omkring 2 000 portioner per dag.
Vi lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö och ett professionellt bemötande. I köket möts du av engagerade och erfarna kollegor som hjälps åt och stöttar varandra i vardagen. Tillsammans skapar vi ordning, kvalitet och en ren och trivsam matsalsmiljö där både gäster och medarbetare känner sig välkomna. Nästan all mat lagas från grunden och vår meny är både näringsriktig och klimatsmart.
Ditt Uppdrag
Som måltidsbiträde hos oss har du ett varierat och betydelsefullt uppdrag där du tillsammans med dina kollegor bidrar till att våra gäster får en trygg, god och trivsam måltidsupplevelse varje dag. Arbetet präglas av samarbete, ansvar och ett professionellt bemötande gentemot både gäster och uppdragsgivare.
I dina arbetsuppgifter ingår att förbereda och servera lunch och mellanmål samt att delta i disk- och städarbete som en naturlig del av kökets dagliga rutiner. Du planerar, förbereder och tillagar salladsbuffén enligt Måltidsservices riktlinjer och arbetar med inköp av livsmedel via vår inköpsportal. En viktig del av rollen är att presentera maten på ett tilltalande och inbjudande sätt så att måltiden blir en positiv upplevelse för gästen.
Du arbetar nära dina kollegor och i dialog med våra uppdragsgivare för att säkerställa att måltiderna håller hög kvalitet. Hållbarhet är en självklar del av verksamheten och du medverkar i arbetet med att dagligen mäta och digitalt rapportera matsvinn.
For att kunna erbjuda en trygg och allergisäker måltid är det viktigt att du har god kännedom om ingredienserna i maten och kan redovisa detta på ett tydligt sätt till gästerna. Du ansvarar, självständigt eller tillsammans med dina kollegor, för verksamhetens egenkontrollprogram och genomför dagliga kontroller enligt gällande rutiner.
Vi söker dig som har:
gymnasieexamen
dokumenterad flerårig erfarenhet av arbete i kök, storkök eller restaurangverksamhet med stora volymer
god datavana samt kunskaper i Officepaketet.
Det är en fördel om du även har:
gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom restaurang eller kök
kunskaper inom livsmedelshygien
erfarenhet av specialkost och anpassning av måltider efter olika behov
B-körkort
kunskap i Mateo eller andra digitala IT-stöd för kök
Vi tror du är en flexibel person som har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du möter nya situationer med ett öppet synsätt och ser möjligheter även när förutsättningarna ändras.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete genom ett lyhört, respektfullt och kommunikativt arbetssätt. Som person är du serviceinriktad, lugn och tillmötesgående, med en vilja att hjälpa och skapa goda lösningar för både gäster och kollegor.
Du har förmåga att se helheter och förstår hur din roll bidrar till verksamhetens gemensamma mål. Samtidigt arbetar du strukturerat, planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och har god förmåga att hålla uppsatta tidsramar.
Låter detta som något för dig? Om du brinner för matlagning, service och hållbar utveckling så har du möjlighet att hos oss utvecklas och växa i din yrkesroll!
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jessica Ahnén, kökschef, 018-7275810.
I denna tjänst kommer vi att begära registerutdrag innan eventuell anställning. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-01471".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
Uppsala kommun, KS Kommunledningskontoret
Kökschef
Jessica Ahnén 018-7275810
