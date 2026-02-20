Malmö: B2B Sales till by Crea®
2026-02-20
Vem är du?
En målinriktad B2B-säljare med flera års erfarenhet. Är du redo att anta den spännande utmaningen att utveckla och expandera by Crea®'s affärsverksamhet globalt. En affärsverksamhet som under din insats levererar resultat. Du har positiv energi och motivation, du kan se helheten i affärer: varumärke, relationer och lönsamhet, och prioriterar långsiktiga relationer framför snabba avslut. Du ser rollen som ett flerårigt åtagande, inte bara ett steg till på ditt CV. Du kan arbeta internationellt och är beredd att resa mycket.
Vi erbjuder
Fastlön plus provision/bonus
Fast anställning efter 6 månader
Tjänstebil
Pensionsprogram och försäkringspaket via Swedbank
Bakgrund & erfarenhet
Vi söker inte en traditionell B2B-profil. Hellre en elite player som kombinerar säljstyrka med långsiktigt byggande.
7-12+ års erfarenhet av B2B-försäljning i seniora roller
Dokumenterad erfarenhet av att skapa affärer från grunden
Erfarenhet från möbel-, inrednings-, arkitektur- eller projektbaserad premiumförsäljning
Van vid längre säljcykler och relationsbaserade affärer
Internationell försäljning är ett krav
Personlig profil
Elite player - en av de starkaste säljarna i teamet
Hög ambitionsnivå och tydligt ägarskap
Strukturerad, affärsmässig och långsiktig
Trovärdig och självklar i dialog med arkitekter och designers
Motiverad av att bygga något stort, inte kortsiktiga vinster
Prestationsdriven men inte kortsiktig
Hög personlig standard - vill vara bäst på det man gör
Självständig, trygg och ansvarstagande
Bekväm med att arbeta utan färdiga ramar
Ser helheten: varumärke, affär, relation och lönsamhet
Naturligt förtroendeingivande i seniora möten
Trivs i miljöer där kvalitet och detaljer spelar roll
Uppdrag
Bygga, bevisa och skala by Crea®'s B2B-affär internationellt i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, Norge, Storbritannien, Sydeuropa. Rollen kräver en mycket stark operativ säljare i grunden som själv driver affärer, etablerar partnerskap och skapar den kommersiella grund som ett framtida team byggs på. Du kommer jobba efter tydliga mål och riktlinjer. Du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att vi inte bara behåller våra nuvarande kunder utan också utvidgar vårt nätverk genom att attrahera nya kunder. Ditt arbete kommer att kräva nära samarbete med andra avdelningar inom företaget för att säkerställa en enhetlig och effektiv försäljningsprocess. Detta är en nyckelroll där vi söker en person som vill prioritera by Crea® fullt ut under de kommande 3-4 åren för att bygga volym, struktur och långsiktig affär.
Utveckla och implementera strategier för att öka försäljningen.
Bibehålla och stärka relationerna med våra befintliga kunder genom regelbunden kontakt och utmärkt kundservice.
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter för att bredda vår kundbas och öka marknadsandelarna.
Analysera marknadstrender och kundbehov för att anpassa och förbättra vår försäljningsstrategi kontinuerligt.Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
by Crea® grundades 2017 i Skåne och vi har sedan start producerat alla våra möbler, på beställning, i Sverige. All tillverkningen sker i vår fabrik i Malmö. Från första svets till slipning, sömnad och montering, tillverkas våra designmöbler enligt specifikation och skickas direkt från fabriken hem till våra kunder. Vi vill tillverka och sälja möbler som är skräddarsydda för att passa våra kunders personliga val av ram- och träfärger, tyger och storlekar och som är där för att stanna. Våra designskyddade möbler säljs endast via vår hemsida och vi lägger mycket fokus och energi på att leverera en personlig service, under hela resan från konsultation kring färgval till leveransdag.
Vi levererar redan våra minimalistiska kvalitetsmöbler till de flesta kontinenter och har som målsättning att kunna förgylla hem runtom i hela världen med vår svenska kvalitetsdesign. https://by-crea.com/
• Så ansöker du
