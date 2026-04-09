Erfarna målare sökes - Göteborg
Vi är ett växande måleriföretag i Göteborg som nu söker erfarna målare för omgående anställning.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
• Inomhus- och utomhusmålning
• Spackling, slipning och ytbehandling
• Förberedelse av ytor inför målning
• Självständigt arbete samt arbete i teamKvalifikationer
• Minst 3-5 års erfarenhet inom måleri
• God kunskap om olika måleritekniker
• Ansvarstagande och noggrann
• Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i grupp
Meriterande:
• Körkort (B)
• Erfarenhet av arbete i Sverige
Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning / visstidsanställning enligt överenskommelse
• Konkurrenskraftig lön enligt erfarenhet
• God arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter
Plats: västra Götlandslän
Start: Omgående Så ansöker du
Skicka din ansökan via telefon eller e-post
0700085025 info@mtsmaleri.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: Info@mtsmaleri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Cv". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MTS Måleriteknik Specialister AB
(org.nr 559563-4139) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9843468