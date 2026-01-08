Målare till Kalix

Allo Event AB / Målarjobb / Kalix
2026-01-08


Vi på Allo Event AB har du fått in ett jobb till kund i Kalix.
Vi söker 3 målare som kan ta på sig uppdraget i 6 månader Måndag till Lördag med start inom några veckor.
52 timmar i veckan.
Boende och flyg står vi för om du inte redan bor på plats.
Lön sätts efter överenskommelse
Traktamente för varje arbetsdag.
Erfarenhet av grovmålning, finmålning och takmålning efterfrågas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: Jerry@alloevent.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare Kalix".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Allo Event AB (org.nr 559547-6549)
952 32  KALIX

Jobbnummer
9674599

