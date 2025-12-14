Målare
Vh Måleri AB / Målarjobb / Göteborg Visa alla målarjobb i Göteborg
2025-12-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vh Måleri AB i Göteborg
Jobbannons: Målare hos VH Måleri AB
Vill du bli en del av ett professionellt och engagerat team?
VH Måleri AB söker nu målare som är seriös och trivs med att arbeta i team.Publiceringsdatum2025-12-14Om företaget
VH Måleri AB är ett etablerat företag som erbjuder högkvalitativa måleritjänster. Vi arbetar med både privata och företagskunder och sätter alltid kvalitet och kundnöjdhet i fokus. Vi söker nu en målare som delar vår passion för hantverket och vill vara med och bidra till vårt växande företag.Arbetsuppgifter
• Utföra måleriarbeten av hög kvalitet inom både inomhus- och utomhusmåleri.
• Arbeta effektivt och med noggrant fokus på detaljer.
• Samarbeta i grupp för att säkerställa att arbetet utförs enligt uppsatta tidsramar och kvalitetskrav.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet inom måleri och har ett öga för detaljer.
• Är ansvarstagande och ser till att leverera bästa möjliga resultat.
• Trivs med att arbeta i högt tempo och har god samarbetsförmåga.
• Är flexibel och har en positiv inställning till nya utmaningar.
• Har körkort (B) och kan ta dig till olika arbetsplatser.
Vi erbjuder
• Ett omväxlande och stimulerande arbete i ett trevligt arbetsklimat.
• Möjlighet till utveckling och kompetenshöjning.
• Ett team som värdesätter samarbete och kvalitet.
Tjänsten är heltid och vi ser gärna att du kan börja omgående.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan och CV till info@vhmaleri.se
eller kontakta oss för mer information.
VH Måleri AB - Vi skapar hållbara resultat med kvalitet och noggrannhet!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Info@vhmaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vh Måleri AB
(org.nr 559240-7026) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9643310