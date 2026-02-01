Maintenance Engineering Manager
2026-02-01
Vill du vara med och skapa framtidens underhållsorganisation i en av regionens mest högteknologiska fabriker? Ljunghäll, som är en del av Gnutti Carlo Group, en global ledare inom avancerad komponenttillverkning, söker nu en Maintenance Engineering Manager som vill driva vår tekniska utveckling inom underhåll framåt.
Här får du en central roll där du leder ett team av underhållsingenjörer och automationstekniker och arbetar för att skapa hög driftsäkerhet, stabil produktion och smarta, långsiktiga tekniklösningar.
OM ROLLEN
Som Maintenance Engineering Manager har du det övergripande ansvaret för att utveckla och leda den tekniska delen av underhållsorganisationen. Du är en strategisk drivkraft som säkerställer att våra maskiner och system fungerar med hög stabilitet, effektivitet och säkerhet.
Du leder ett team på ca 15 personer inom automation och underhållssystem, ett team som befinner sig i en spännande utvecklingsfas där nya arbetssätt, modernisering och effektivisering står högt på agendan. I denna roll blir du en nyckelperson i att skapa en långsiktigt hållbar och proaktiv underhållsstrategi. Du arbetar med att höja tillgänglighet, minska störningar och skapa förutsägbar drift i en produktion som ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
TEKNISK UTVECKLING
Du driver den tekniska agendan för underhållsavdelningen och säkerställer att vi arbetar proaktivt och effektivt. Genom att arbeta datadrivet med t.ex. MTBF, MTTR och analys av störningar skapar du robusta, långsiktiga lösningar. Du leder arbetet med rotorsaksanalyser, tekniska förbättringar och utvecklingen av förebyggande underhåll (FU), reservdelshantering och dokumentation alltid med fokus på säkerhet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet. Här får du möjligheten att ta automationen in i nästa generation. Du driver utvecklingen från dagens grundläggande automationslösningar till mer avancerade, smarta och effektiva system.
Du blir en teknisk expert och problemlösare som säkerställer att vi når stabil och kvalitetssäkrad drift. När tekniska avvikelser uppstår leder du strukturerade analyser, identifierar grundorsaker och säkerställer att åtgärder implementeras i våra arbetssätt, standarder och FMEA.
VEM ÄR DU?
Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, ledarskap och analys och där du spelar en avgörande roll för att produktionen ska fungera på topp. Du gillar att arbeta långsiktigt, skapa struktur och vara den som driver förbättringar från ord till verklighet.
Vi tror att du har:
Teknisk utbildning, gärna inom mekanik, el/automation, industri- eller maskinteknik
Erfarenhet av ledarskap i tillverkande industri
God förståelse för underhållsarbete, driftsäkerhet och tekniska kalkyler
Förmåga att arbeta datadrivet, analysera komplexa problem och leda rotorsaksanalyser
Både operativt engagemang och strategisk förmåga
Hos oss på Gnutti Carlo Group får du:
En nyckelroll i en modern och internationell industrimiljö
Stora möjligheter att påverka den tekniska utvecklingen och framtidens underhållsarbete
Ett kompetent team och en organisation med starkt teknikfokus
Möjlighet att utvecklas inom en global koncern, Gnutti Carlo Group
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Linda Mukka på Linda.mukka@gnutticarlogroup.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Metallfabriken Ljunghäll AB
Gnutti Carlo Group
9715857