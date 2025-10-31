Machine Learning Engineer
Våra kunder efterfrågar Machine Learning Engineers i Göteborg och Stockholm!
Detta ger dig möjligheten att lära dig mer om machine learning och utveckla AI-modeller.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Utveckla, träna och optimera maskininlärningsmodeller för produktion
Samarbeta med data scientists, mjukvaruingenjörer och produktteam för att leverera AI-drivna funktioner
Implementera skalbara datapipelines och modelleringsflöden för driftsättning
Övervaka modellernas prestanda och kontinuerligt förbättra noggrannhet, effektivitet och tillförlitlighet
Hålla dig uppdaterad kring de senaste trenderna och teknologierna inom ML och AI
Din bakgrund
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap, matematik, teknisk fysik eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av Python och ramverk som TensorFlow eller PyTorch
God förståelse för algoritmer, datastrukturer och statistisk modellering
Erfarenhet av molnplattformar (AWS, GCP, Azure) och MLOps-verktyg är meriterande
Analytisk, nyfiken och kommunikativ
Danda erbjuder:
Spännande uppdrag hos både svenska och internationella kunder
Möjligheter till professionell tillväxt och karriärutveckling
Konkurrenskraftig ersättning och förmånspaket
En snabb och dynamisk arbetsmiljö med fokus på teknik
Chansen att vara en del av ett team som formar framtidens produkter
En stödjande och inkluderande företagskultur som värdesätter kreativitet och innovation.
