Lv 6 söker värnpliktskonsulent
2025-09-01
Gillar du att jobba med männsikor? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? i såfall har vi en plats för dig! Luftvärnsregemetent befinner sig i en fas av tillväxt, både av materiel och personal. Sedan ett par år är den allmänna värnplikten tillbaka för både män och kvinnor vilket har medfört att fler genomför militär grundutbildning.
Beskrivning av arbetsplatsen
HR-avdelningen vid Lv 6 består av ca 18 medarbetare med olika inriktningar och med såväl civil som
militär kompetens. Avdelningen arbetar i två sektioner där respektive sektion leds av en sektionschef
vilka lyder under HR-chefen.
Vi har ett högt tempo med härlig teamkänsla och strävar ständigt efter att leverera ett chefsstöd av
högsta kvalitet och service.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Din främsta uppgift är att inför, under och i slutskedet av den miltära grundutbildningen ge
psykosocialt stöd till värnplikta. Stödet kan bestå av motiverande- och stödjande samtal, utbildnings-
och informationsinsater samt rådgivning. En viktig del i det arbetet är att stödja våra chefer i hur de
ska hantera olika personärenden. Utöver samtal kommer du att stödja i arbetet med
förtroendeorganisation, medinflytande och likabehandling. Du kommer även att arbeta tillsammans
med Försvarshälsan, Soldathemmet, stabsofficerare och ditt näterk av värnpliktskonsulenter på
andra förband i Sverige.
Värnpliktskonsulenten bidrar även med kompetens i utvecklingen av det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet och skapar en meningsfull fritid. Arbetet sker på individ-, grupp- och
organisationsnivå.Kvalifikationer
• Beteendevetenskaplig utbildning, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren
bedömmer likvärdig.
• Relevant arbetslivserfarenhet från arbete med stödjande samtal, gärna som kurator eller
motsvarande.
• B-körkort
Meriterande
• MI-utbildning eller annan samtalsutbildning.
• Erfarenhet av konsultativt stöd till chefer eller motsvarande.
• Genomförd militär grundutbildning.
• Erfarenhet av krishantering.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som värnpliktskonsulent måste du vara ansvarstagande, noggrann och ha en god
social förmåga. Du gillar att arbeta självstädigt och att ta initiativ samtidigt som du fungerar bra i
grupp. Som person har du lätt för att skapa och behålla förtroendefulla relationer. Du är lyhörd i
kommunikationen med andra och har en god samarbetsförmåga.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Det är en civil befattning, vikariat på 100% med placering på Luftvärnsregementet. Du utgår från ett
kontor men kommer också att möta de värnpliktiga i deras miljö, därav kan kvälls-och helgarbete
inklusive resor förekomma. Du kommer vid vissa tillfällen i fäljtmiljö att bära militär uniform.
Försvarsmakten som arbetsgivare erbjuder flextidsavtal, träning på arbetstid, semesteravtal och ett arbete i en spännande kontext och miljö. Anställningen är ett vikariat t.o.m. 2027-01-04, tillträde
snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetet sker utifrån Försvarsmaktens värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och
förordningar som reglerar verksamheten.
Upplysning om tjänsten kan lämna av
• Sektionschef, Fj Markus Hellby
• Värnpliktskonsuelnt, Oskar Karlsjö
Fackliga företrädare:
Saco: Patrik Hansén
SEKO: Yvonne Assarsson
OFR/S: Senadin Sela
OFR/O: Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-29. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev
där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
