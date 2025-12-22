Lungspecialist till medicinkliniken
2025-12-22
Vill du vara en del av Vrinnevisjukhusets största specialistklinik och bedriva bästa möjliga vård? Välkommen till Medicinkliniken!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Medicinkliniken är en del av Närsjukvården i östra Östergötland som svarar för den nära sjukvården för drygt 180 000 invånare i Norrköping med omnejd. Medicinkliniken är en central klinik på Vrinnevisjukhuset och har en bred internmedicinsk verksamhet med två vårdavdelningar, stor mottagningsverksamhet inom olika grenspecialiteter och en njurmedicinsk enhet. Vi utreder och behandlar lungsjukdomar, allergi, blodsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar och stroke. Vi har även ett nära samarbete med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet (LiU) när det gäller forskning och undervisning av läkarstuderande och andra yrkeskategorier under utbildning. Kliniken har också två egna doktorander, som handleds av våra docenter på plats.
Är du nyfiken att lära känna oss lite, titta gärna på Medicinkliniken på film: Medicinkliniken på film
Läs gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Kliniken behöver ytterligare en lungspecialist, då en av våra medarbetare under nästa år, kommer gå i pension.
Lungmottagningen har patienter ur hela det spännande lungmedicinska sjukdomspanoramat. Där ingår också anläggning av drän samt bronkoskopi. Onkologisk behandling av lungcancer samt syrgas och hemventilatorer sköts i huvudsak av lungkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. På mottagningen finns även allergologisk verksamhet som sköts av allergolog.
På kliniken vårdas patienter med internmedicinska sjukdomstillstånd av skiftande karaktär, komplexitet och med olika medicinska behov. Du kommer att ingå i en erfaren läkargrupp med öppet klimat där vi för en ständig dialog med varandra kring bedömning, utredning och behandling av våra patienter. På klinikens vårdavdelningar och mottagningar arbetar vi i team tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor och här finns också arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator och apotekare.
Goda möjligheter till forskning erbjuds både lokalt och i samverkan med Linköpings universitet. Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete vid Vrinnevisjukhusets största specialistklinik.
Arbetsgrupp
På kliniken arbetar cirka 300 medarbetare. Idag är vi 29 specialister/överläkare och 17 ST-läkare inom sju sektioner. Sedan hösten 2023 huserar kliniken i nya fina lokaler.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom [område]. Tidigare erfarenhet inom specialistområdet är meriterande men inte ett krav. Erfarenhet relevanta eller närliggande områden är också meriterande.
Vi söker dig som är specialist inom lungsjukdomar och gärna även i internmedicin. Ett krav är att du har svensk läkarlegitimation (skall bifogas ansökan) och goda kunskaper i svenska språket, lägst nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
Du är bra på att lyssna och är tydlig i din kommunikation. Du samarbetar bra och utbyter gärna kunskap och erfarenheter med andra inom arbetsgruppen, oavsett profession. Du har ett positivt tänkande och ser möjlighet i förändringar. Du har ett intresse för utbildning och forskning, samt är en kunskapsresurs för andra. Du tar ansvar för ditt arbete på ett engagerat sätt och tar gärna initiativ till förbättringar i verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Ansökan och anställning
Tjänsten är tillsvidareanställning på 100 %. Ansökan ska innehålla en komplett ifylld meritsammanställning för läkare vilket du hittar här. Denna ska vidimeras. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
