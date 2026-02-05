Vi söker en kock som kan laga lunch. Anställning på 50 %. Som person är du ödmjuk, kreativ och resultatinriktad. Du vill ha roligt på jobbet och sätter stolthet i att leverera äkta service. Du är, ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har en naturlig förmåga att planera, utföra och följa upp ditt arbete. Vi erbjuder dig en trygg och rolig arbetsplats med äkta kollegor som du kommer att vara stolt över! Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.