Luftvärnsregementet söker IT-chef
Försvarsmakten / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-02-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet av att utveckla och driva IT-frågor? Är du säkerhetsmedveten, trivs med att arbeta med förändringar och har förmåga att se nya möjligheter? Då är du kanske vår nya IT-chef!
Vi når alltid målet - Luftvärnsregementets motto.
• Luftvärnsregementet i Halmstad utbildar, vidmakthåller, utvecklar det markbaserade luftvärnet och stödjer Hallandsgruppen (Hemvärnsförband).
• Luftvärnsregementet är en omedelbart användbar del vid insatser, såväl nationellt som internationellt och är en efterfrågad samarbetspartner.
Regementsstaben är förbandschefens stödfunktion för att leda regementet. Här finns olika företrädare för olika sakområden/funktioner som handlägger och bereder ärenden för förbandschefens och regementets räkning.
Information om tjänsten
Du kommer att arbeta på en av regementsstabens avdelningar (även benämnd G6) vid Luftvärnsregementet i Halmstad.
Som IT-chef utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är under stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Du har ansvar för planering, budgetering, uppföljning och utveckling av IT-verksamheten vilket även innefattar projektledning av såväl införande som avveckling av IT-system. Du kommer agera kontakt, kravställare och uppföljare mot leverantörer.
Du leder arbetet med anskaffning, implementering, underhåll, uppföljning av företrädesvis lokala IT-system, men även implementering av centrala system på lokal nivå genom att:
• Proaktivt föreslå lösningar, effektivisera och förenkla rutiner inom IT-funktionen
• Samordna samtliga IT-beställningar, konton, programvaror, datorer och kringutrustning
• Upprätta styrdokument och annan dokumentation för verksamheten
Tjänsten innebär inte personalansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leder planeringen och genomförandet av IT-verksamheten i enlighet med Försvarsmaktens styrmodeller och (IT-) processer.
Utbildar och ger konsultativt stöd i IT-frågor gentemot chefer och medarbetare. Samordnar och utbildar IT-samordnare.
Deltar i och leder projekt inom ledningssystemområdet. Upprättar interna styrdokument och annan ledningssystemdokumentation för verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom IT/systemvetenskap eller utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
• Erfarenhet av arbete inom IT-området med drift, support eller förvaltning
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort lägst klass B
Meriterande
• Kunskaper och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system, -process och -styrmodell
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet från systeminförande, förändrings- och utvecklingsarbete inom IT
• Erfarenhet av ledande arbete inom IT
• Certifiering eller utbildning i projektledning
• Erfarenhet av budgetarbete
• Relevant arbetslivserfarenhet från annan statlig myndighet
• Erfarenhet av att leda personal eller organisation från ett IT-perspektiv
• Erfarenhet av FM IT-systemDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din kompetens och kunna driva dina ansvarsområden på ett självständigt sätt, samtidigt som du gillar att samarbeta och är lyhörd inför verksamhetens behov. Arbetet ställer krav på hög integritet samt ett högt säkerhetsmedvetande. Som person är du social och utåtriktad med hög kommunikativ förmåga såväl i tal som skrift. Du är initiativrik, drivande och flexibel. Du har en god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Befattning: Civil
Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Lägsta inplacering för denna befattning är 38 550 kr Kontakt
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Fv Peter Zorica
SACO: Patrik Hansén
OFR-S: Senadin Sela
SEKO: Jörgen Stehn
OFR-O: Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-13. Din ansökan ska innehålla CV och
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9748018