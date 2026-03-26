Luftvärnsregementet söker Byggnadskoordinator
Vill du arbeta i en roll där service, struktur och säkerhet står i fokus? Vi söker nu en byggnadskoordinator som vill bidra till en väl fungerande verksamhet genom att stödja organisationen i frågor som rör lokaler, IT-stöd och säkerhet.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Som byggnadskoordinator har du en viktig stödjande funktion i verksamheten och arbetar med samordning, administration och praktiskt stöd kopplat till lokaler och säkerhetsrelaterade uppgifter. Rollen innebär många kontaktytor och kräver både god serviceförmåga och ett högt säkerhetsmedvetande.Dina arbetsuppgifter
Som byggnadskoordinator ger du stöd till verksamheten inom området i frågor som rör lokaler, IT-stöd och säkerhet. Du ansvarar för övergripande IT-support främst inom MRLv-området och fungerar som verksamhetsstöd avseende informationssystem och presentationsutrustning i områdets lokaler. I rollen ingår även ansvar för byggnader inom området samt samordning av besökshantering för såväl svensk som utländsk personal. Du verkar även som samordnande säkerhetsman och bidrar till att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs enligt gällande säkerhetsbestämmelser samt att ett gott säkerhetsläge upprätthålls inom området, dess byggnader och lokaler. I tjänsten ingår även ansvar för beställning och kontroll av särskild lokalvård i säkerhetskänsliga utrymmen samt praktiskt stöd i samband med större möten, exempelvis beställning, leverans och återställning av fikaservice.Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieexamen
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från Försvarsmakten
• Goda kunskaper om Försvarsmaktens informationssystem
• God datorvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation och har lätt för att möta och vägleda besökare samt förmedla gällande säkerhetsbestämmelser. Rollen ställer krav på ett strukturerat arbetssätt, god organisationsförmåga och ett högt säkerhetsmedvetande. Du har förmåga att skapa förtroende och bidra till att upprätthålla ett gott säkerhetsläge inom området.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad, Tjänsteresor kan förekomma
Befattning: Civil
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning, lägsta inplacering för denna befattning är 34 550kr
Vid frågor om befattning och rekryteringprocess kontakta:G1-lv6@mil.se
Fackliga företrädare:
Saco, Patrik Hansén
SEKO, Jörgen Stehn
OFR/S, Senadin Sela
OFR/O, Axel Tanner
Samtliga nås via växeln på 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
