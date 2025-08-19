LSS- handläggare
2025-08-19
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Tjänsten är placerad inom IFO i Boxholm och ligger under Social- och myndighetsnämnden. Social- och myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning, beställning samt områdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Boxholms kommuninvånare. Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Boxholm till en bättre plats. Välkommen till oss!
Din arbetsplats
Vi arbetar vi med ett flexibelt förhållningssätt för att möta utmaningarna som finns tillsammans och framförallt den nya socialtjänstlagen och möjligheterna som den för med sig. Enheten består både av LSS handläggare, biståndsbedömare och socialsekreterare som hjälps åt inom gruppen.
Arbetstiden är förlagd vardagar kl. 08.00-17.00 måndagar till torsdagar och 08.00-16.00 fredagar med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter Vi söker nu LSS-handläggare. Arbetet består av utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser enligt SOL och LSS riktat mot målgruppen inom LSS. I arbetet ingår även motivationsarbete (MI) samt att ge information och rådgivning till brukare och samarbetspartners. Andra förekommande arbetsuppgifter är samverkan internt inom förvaltningen samt externt med andra berörda aktörer såsom utförare och hälso- och sjukvård. Som LSS-handläggare mot målgruppen LSS är den ena dagen inte den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra. Som stöd i ditt arbete får du en utsedd mentor.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen. Har du läst kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi, ses det som meriterande. Vi ser gärna att du har kännedom om nya socialtjänstlagen.
B-körkort
I den här tjänsten är B-körkort ett krav då resor förekommer inom tjänsten.
God svenska i tal och skrift
Tjänsten innebär samverkan med såväl interna som externa kontakter med tillhörande dokumentation vilket ställer krav på god svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av myndighetsarbete
För denna roll vill vi att du har arbetslivserfarenhet av myndighetsarbete, har du arbetslivserfarenhet inom LSS, SoL samt erfarenhet av frågor som rör socialpsykiatri och psykisk ohälsa ser vi det meriterande.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt förändra sitt synsätt och tillvägagångssätt.
Tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
