Lösningsarkitekt till Västtrafik
Centric Professionals AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-08-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Västtrafiks vision är tydlig - att göra hållbara resor till norm. En avgörande del i detta arbete är att utveckla våra digitala kanaler så att fler väljer kollektivtrafiken i vardagen. Nu söker vi en erfaren konsult som vill ta en nyckelroll i detta viktiga arbete och kombinera rollerna utvecklare, techlead och arkitekt i Team Web.
Uppdragets omfattning
Start: 1 oktober 2025
Längd: t.o.m. 1 oktober 2027 (option på 2 års förlängning)
Omfattning: 100% (40h/vecka)
Format: Hybrid - delvis på plats på kontoret, delvis på distans
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att bygga vidare på sin karriär.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
I denna roll kombinerar du tre viktiga perspektiv:
• Som utvecklare är du självgående inom Episerver (Optimizely CMS) och fullstackutveckling i C#, Typescript och React. Du har mångårig erfarenhet av både implementation och felsökning i produktionsmiljöer med höga krav på stabilitet. Du är van att leverera lösningar som fullt ut uppfyller WCAG för offentliga webbplatser.
• Som arkitekt har du en pragmatisk syn på arkitektur och är skicklig på att väga teknisk excellens mot kostnad och komplexitet. Du har lång erfarenhet av dokumentation i Sparx Enterprise Architect och nära dialog med domän- och lösningsarkitekter i kringliggande team.
• Som techlead leder du vägen framåt. Du har drivit DevSecOps-arbete, optimerat agila arbetsmetoder, säkerställt PCI-DSS-certifieringar, satt upp pipelines i Vite, GitHub Actions och Octopus Deploy, och ansvarat för säkerhetsgranskningar enligt OWASP. Du är dessutom framåtblickande och har erfarenhet av att utvärdera och implementera AI-baserade tekniker i produktionssystem.
Kort sagt - du är en senior ledare i utvecklingen, men också en aktiv del i teamets dagliga kodarbete.
Om Team Web
Team Web ansvarar för fem produkter som tillsammans gör det enklare för människor att resa hållbart:
• vasttrafik.se
• Partnerportalen
• På egna ben
• Västtrafik testar
• Mitt konto
Här arbetar utvecklare, redaktörer, UX-designers och testare tätt tillsammans för att skapa tillgängliga och användarvänliga tjänster som gör skillnad för hundratusentals resenärer varje dag.
Din profil och kvalifikationer
Vi söker dig med:
• 15+ år som fullstackutvecklare inom C#/.NET
• 10+ år erfarenhet av Episerver (Optimizely CMS)
• 10+ år erfarenhet som techlead och arkitekt
• Dokumenterad erfarenhet från offentlig sektor
• Gedigen vana av att arbeta i agila team
• Masterexamen/civilingenjör inom IT eller motsvarande
Du har därtill arbetat i flera projekt i rollen som techlead/arkitekt, har mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, och är trygg i att presentera och dokumentera lösningar.
Teknisk miljö
• Backend: C#, .NET, WCF, MSSQL, Entity Framework
• Frontend: React, Typescript, Bootstrap, Sass, Vitest
• CMS: Episerver (Optimizely CMS), Episerver Find
• Hosting: Windows Server & IIS
• CI/CD & verktyg: GitHub Actions, GitHub Advanced Security, Octopus Deploy, Vite
• Arkitektur & säkerhet: Sparx EA, OWASP Threat Dragon, DevSecOps, PCI-DSS
• Övervakning: Loki & Grafana (meriterande)
Vill du vara med och skapa framtidens digitala lösningar för hållbara resor i Västsverige? Som konsult hos Västtrafik får du arbeta i ett högkompetent team, i en organisation där ditt bidrag gör skillnad för samhället varje dag.
Ansök nu och bli en nyckelspelare i Västtrafiks digitala resa!
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Mathias Gyllander
• 46 734159368Mathias.Gyllander@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188647225". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Mathias.Gyllander@centric.eu +46 734159368 Jobbnummer
9481438