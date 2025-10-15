Lösningsarkitekt
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Lösningsarkitekt för att stödja utvecklingen av en gemensam arkitektur och vägledning för kommunernas arbete med välfärdstekniska lösningar. I denna roll kommer du att arbeta med att lösa utmaningar såsom fragmenterade system, inlåsta data, bristande interoperabilitet och beroenden av enskilda leverantörer. Du kommer att arbeta i nära samverkan med kommuner och andra aktörer för att ta fram en gemensam vision och målarkitektur för välfärdsteknik, samt vidareutveckla befintliga referensarkitekturer.
Arbetet innebär också att analysera alternativ för en generisk välfärds- eller IoT-plattform, samt att utforska möjligheter till nationella lösningar eller modeller för kommungemensam samverkan. Du kommer att ha tät dialog med kommuner, branschorganisationer och leverantörer och arbeta för att skapa en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv digital infrastruktur.
Uppdraget kan även komma att omfatta framtagning av mer avgränsade referensarkitekturer och vägledningar för mognadsbedömningar. Du kommer att spela en nyckelroll i att definiera och forma framtidens välfärdstekniska lösningar.
Huvudsakliga ansvarsområden
Utforma arkitektur för tekniska lösningar som omfattar samverkan, informationsutbyte och systemintegration mellan flera organisationer eller organisatoriskt åtskilda delar av en större organisation.
Ta fram en gemensam vision och målarkitektur för välfärdsteknik.
Analysera alternativ för en generisk välfärds- eller IoT-plattform, inklusive möjligheter för nationella lösningar och kommungemensam samverkan.
Arbeta med kommuner, branschorganisationer och leverantörer för att skapa långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva digitala lösningar.
Leda och genomföra workshops och samverkansprocesser med flera intressenter.
Ta fram skriftliga rapporter och beslutsunderlag, och presentera dessa för olika målgrupper, t.ex. ledning eller styrgrupp.
Krav på erfarenheter och kompetenser
Minst två (2) års erfarenhet av att utforma arkitektur för tekniska lösningar som omfattar samverkan, informationsutbyte och systemintegration mellan flera organisationer eller mellan organisatoriskt åtskilda delar av en större organisation.
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete med samverkansarkitektur och digitalisering över organisationsgränser.
Minst två (2) års erfarenhet som arkitekt för plattformslösningar (t.ex. IoT- eller integrationsplattformar) som används av flera organisationer eller organisatoriskt åtskilda delar av en större organisation.
Erfarenhet av att genomföra samordning och förankring mellan intressenter i flera organisationer, och dokumentera dessa processer.
Erfarenhet av att leda workshops eller samverkansprocesser med flera intressenter.
Erfarenhet av att producera skriftliga rapporter eller beslutsunderlag och presentera dessa för olika målgrupper, t.ex. ledning eller styrgrupp.
Uppdragsinformation
Startdatum: 2025-11-01
Slutdatum: 2025-12-31 (möjlighet till förlängning till 2026-06-30)
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm (on-site)
Ansök senast: 22 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Yahyosaid299@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 48 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9559112