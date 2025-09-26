Löneadministratör till Norrköpng sökes
Detta är ett konfidentiellt uppdrag för en av våra kunder.
Vi söker en löneadministratör/specialist som vill vara med och utveckla lönefunktionen i en organisation som är inne i en spännande förändringsresa.
Rollen innebär både operativt lönearbete och möjlighet att påverka processer och systemlösningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Ansvara för hela löneprocessen från start till mål
Kvalitetssäkra löneutbetalningar, genomföra avstämningar och säkerställa att rutiner följs
Upprätta anställningsavtal, intyg och rapportering till relevanta instanser
Ge stöd och service i lönefrågor till chefer och medarbetare
Delta i utvecklingsprojekt kopplade till löne- och HR-system
Placeringsort är Norrköping och du rapporterar direkt till HR-chef.
Vår kund kan beskrivas som en attraktiv arbetsgivare med framtiden för sig, verksamma i en stabil bransch. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete
Har relevant utbildning inom lön eller HR-administration
Har intresse för systemfrågor och förbättringsarbete
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Som person är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Hur du ansöker
Du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
