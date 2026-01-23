Löneadministratör till KTH
2026-01-23
Vi söker dig som trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där vardagen bjuder på varierande utmaningar.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har inga problem med att navigera i en komplex organisation där alla svar inte alltid är givna. I rollen hanterar du flera olika kollektivavtal, skatter och regelverk, vilket ger dig möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens inom ett stort och spännande område.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
KTH har en gemensam löneadministration med fördelade ansvarsområden.
Som löneadministratör hos oss kommer du att ha många kontaktytor, främst inom HR men även till viss del direkt med våra medarbetare, vilket gör rollen både social och ansvarsfull. För dig som gillar struktur, ansvar och utveckling är detta en roll där du verkligen kan göra skillnad.
Du kommer att arbeta med administration av löne- och personalärenden. I arbetet ingår bland annat att registrera och bearbeta löneunderlag, hantera anställningsärenden i lönesystemet samt löneberäkningar. Vidare kommer du att arbeta med utfärdande av arbetsgivarintyg, avvikelser från tids/frånvarosystem, registervård och arkivering, lönekontroller med mera.
Om avdelningen/gruppen
Du blir en del av lönegruppen som idag består av 11 engagerade medarbetare. Gruppen arbetar i moderna, ljusa lokaler på KTH-området vid Östra station, med goda kommunikationer.
Arbetet i gruppen präglas av ett starkt engagemang, en prestigelös kultur och högt i tak. Här kombineras självständigt ansvar med nära samarbete, där vi tillsammans strävar efter hög kvalitet och goda resultat. Hos oss är det lika självklart att dela kunskap som att hjälpa varandra i vardagen.
KTH använder lönesystemet HR8, och du kommer att arbeta i en professionell miljö med etablerade processer och stöd från kunniga kollegor.KvalifikationerKvalifikationer
- En examen inom löneområdet från KY/YH-examen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Har flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom löneadministration
- Är en van och trygg användare av digitala verktyg och system, med mycket goda kunskaper i Officepaketet samt förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
- God förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift på svenska och engelska, då arbetsspråket är både på svenska och engelska.
Hög servicekänsla, ansvarstagande, prestigelös, kvalitetsmedveten och noggrann. Förmåga att prioritera arbetsuppgifter. God samarbetsförmåga och kunna arbeta strukturerat även vid arbetstoppar.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. Istället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en fråga om varför du söker anställningen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-4281". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Maria Engman maengm@kth.se Jobbnummer
9700173