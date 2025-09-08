Löneadministratör 70% till Primär i Göteborg
2025-09-08
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Vill du arbeta i en roll där du verkligen gör skillnad? Trivs du i en vardag där du får arbeta både självständigt och nära kollegor i olika delar av verksamheten? Då kan det här vara en möjlighet för dig!
Om tjänsten
Som löneadministratör hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att våra anställda får rätt lön i rätt tid. Du kommer att arbeta brett med löneprocessen och vara en viktig kontaktpunkt för både medarbetare, chefer och externa parter. Du är en rådgivande och stöttande funktion och en garant för att vi följer lagar, avtal och interna rutiner. Tjänsten är på 70 % och du kommer att ingå i vårt engagerade och kompetenta team som arbetar med lön, HR och kommunikation med placering på vårt huvudkontor.
Arbetsuppgifter:
• Löneberedning och lönekörning
• Framtagning av lönelistor och månadsrapporter till chefer
• Hantering av nya anställningar och anställningsavtal inom koncernen
• Rapportering till Kronofogden, Collectum, fackförbund, statistikmyndigheter, AGI och Fora
• Semesterskuldsavstämningar och övriga avstämningar
• Deltagande i interna möten och samverkan med andra funktioner
• Löpande hantering av e-post och telefonfrågor inom löneområdet
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Vi präglas av en hög förändringstakt och förmågan att hitta nya möjligheter och därmed kontinuerligt flytta fram positionerna. Vi är i stark utveckling och fokuserar på att hela tiden förbättra våra leveranser och relationer med våra härliga kunder. Som medarbetare hos oss blir du en del av en gemenskap och en tillhörighet som vi är väldigt stolta över. Vi ställer upp för varandra och agerar hela tiden med ett lösningsorienterat sikte på framtiden.
Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul är viktiga för oss och genomsyrar vårt arbete och verksamhet.
Vem är du?
Du har utbildning inom eller erfarenhet av löneadministration, gärna inom liknande bransch. Det är viktigt att du har god förståelse för gällande lagar och kollektivavtal. Du gillar att jobba smart och effektivt och har lätt för att sätta dig in i digitala verktyg och system.
Som person är du noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad och kommunikativ och trivs med både självständigt arbete samtidigt som du bidrar i samarbete inom teamet och organisationen.
Övrigt
Resor inom Sverige kan förekomma i tjänsten.
Urval och intervjuer sker löpande. Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Om Primär
Primär startades 1987 av Bengt Jildmalm. Idag är vi nästan 600 medarbetare och omsätter cirka 550 Mkr och är i stark utveckling. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet, vilket är resultatet av ett fokus på att leverera kvalitetsservice och skapa långsiktiga partnerskap. Våra nöjda medarbetare är också en avgörande faktor för vår framgång, vilket återspeglas i vårt höga NMI.
Primär har en stark inriktning på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet inom dessa områden. Du hittar Primärs nöjda kunder inom såväl offentlig som privat sektor och bland fastighetsägare, hyresgäster, bostadsrättsföreningar, kontor, industrier med mera. Vi ser också till att infrastruktur för kollektivtrafik fungerar och tillhandahåller lokalvård för skolor, äldreomsorg och myndigheter. Om du åker buss, shoppar i gallerior eller arbetar på kontor är det stor chans att vi tar hand om din närmiljö även där. Och har du en bredbandsleverantör är det möjligt att vi är involverade i både installation och service.
