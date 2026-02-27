Löneadministratör
2026-02-27
Rollen
Som löneadministratör hos NYB blir du ansvarig för hela löneprocessen och fungerar som en viktig kontaktpunkt mellan medarbetare, HR, ekonomi och externa leverantörer. Du säkerställer att löner hanteras korrekt, i tid och enligt gällande regler och avtal. Rollen passar dig som är noggrann, kundorienterad och trivs i en strukturerad administrativ funktion.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för månads- och eventuella avstämningar av löneberedning, inklusive inläsning av underlag och körning av lönesystem
Hantera avvikelser såsom frånvaro, sjukfrånvaro, övertid, förmåner och rättningar
Upprätta och distribuera lönebesked samt svara på lönerelaterade frågor från medarbetare
Samarbeta med HR och ekonomi för att säkerställa korrekta underlag, avstämningar och rapportering
Sköta kontakt med externa leverantörer, och olika myndigheter vid behov
Hantera pensionsrelaterad administration, inklusive rapportering till externa aktörer som Fora och Collectum, samt säkerställande av korrekt hantering av tjänstepensioner.
Bidra till utveckling och effektivisering av löneprocesser och rutiner
Säkerställa att lönehanteringen följer kollektivavtal, lagstiftning och företagets interna policys
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du arbetar självständigt men trivs också med att samarbeta i team för att leverera rätt resultat i rätt tid.
Vi ser gärna att du har:
Relevant utbildning inom lön, alternativt ekonomi
Minst 5 års erfarenhet av löneadministration och god kunskap om lagar och avtal kopplade till lön
Vana att arbeta i lönesystem och officeverktyg; erfarenhet av personal- eller ekonomisystem är meriterande
God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på svenska
Noggrannhet, integritet och goda analytiska färdigheter
Förmåga att prioritera och hantera tidspressade moment i månadsstängning
Meriterande är erfarenhet från kollektivavtalade branscher, gärna inom bygg- och måleribranschen, samt erfarenhet av Hantverksdata eller liknande affärssystem.
Vi erbjuder
Hos NYB blir du del av ett etablerat företag med stabil grund och tydliga värderingar. Vi erbjuder:
En viktig roll med eget ansvar i en växande organisation
Möjlighet att påverka och förbättra processer samt utvecklas inom HR och ekonomi
En inkluderande arbetsmiljö präglad av samarbete, yrkesstolthet och långsiktighet
Tillsvidareanställning på heltid med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och moderna IT-verktyg
NYB har i mer än 50 år varit en ledande aktör inom alla typer av entreprenader. Från byggservice och totalentreprenader till avancerade fasadsystem, puts och måleri - vi erbjuder en expertis som inte bara skapar hållbara lösningar, utan också formar miljöer och intryck som består över tid. Med vårt breda tjänsteutbud hjälper vi fastighetsägare, fastighetsföretag, kommunala förvaltningar, och privatpersoner över hela västkusten, från Bohuslän till Trelleborg. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, med strategiska lokalkontor i Varberg, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg och Malmö.
Vi är stolta över våra ISO-certifieringar inom kvalitet (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) - en garanti för att vi alltid levererar hållbara, säkra och högkvalitativa lösningar.
