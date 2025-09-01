Löneadministratör
2025-09-01
Vår kund står inför en spännande förändring där lönehanteringen ska tas hem från extern part samtidigt som ett nytt lönesystem, Hogia, ska implementeras. I samband med att lönehanteringen tas hem kommer söker vår partner en löneadministratör som kan förvalta löneprocessen när alla rutiner är på plats, och gärna även bistå med kompetens under implementeringen.
Du erbjuds:
En möjlighet att jobba i en spännande bransch med stort fokus på omställningen till mer hållbara alternativ för sina kunder.
En inkluderande arbetsplats där det är högt i tak, bra stämning och en god gemenskap.
Varierande arbetsuppgifter med stora möjligheter att utveckla och sätta din egen prägel på arbetet.Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Inledningsvis kommer du arbeta nära ansvarig projektledare för systemimplementationen och i takt med att projektet slutförs blir du ensamt ansvarig för löneprocessen. Du kommer att jobba nära HR- och ekonomiaavdelningen men det finns ingen intern lönekompetens idag - därför söker vi dig som är trygg i din kunskap, driver ditt arbete framåt och har lätt för att skapa struktur där det saknas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Insamling, registrering och kontroll av löneunderlag
Kvalitetssäkring och beräkning av löner
Hantering av avvikelser som sjukfrånvaro, föräldraledighet, övertid och andra ersättningar
Utbetalning av löner och hantering av kontrolluppgifter, skatter och sociala avgifter
Säkerställa att gällande lagar, regler och kollektivavtal följs
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom lön
Har minst 3 års erfarenhet av en liknande roll
Är van vid att arbeta i Office samt erfarenhet av lönehanterings- och tidsrapporteringssystem
Kan hantera kollektivavtal och avtalstolkning
Besitter flytande kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Som person förväntas du vara servicemedveten med hög integritet. Du trivs i förändring, arbetar strukturerad och tycker det är kul att skapa ordning från grunden.Du trivs med att arbeta självständigt och tar ansvar för att deadlines hålls och att kvaliteten alltid är hög. I rollen kommer du ha många kontaktytor, därför är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med lön i Hogia.
Om anställningen
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på OIO med avsikt om att anställningen ska övergå till vår partner tidigast efter 6 månaders arbetad tid.
Omfattning: Heltid, kontorstider
Placering: Mölndal
Start: Slutet av oktober
Kontaktperson: Elsa Jonasson
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
