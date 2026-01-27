Lokalvårdslärare
2026-01-27
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Hermods Höganäs söker dig som är behörig lokalvårdlärare. Du är en driven och entusiastisk person som brinner för verklighetsnära utbildning och som vill vara med och utveckla stjärnan i varje individ. Du tycker om att arbeta strukturerat och systematiskt och är lösningsfokuserad.
Under våren 2024 har vi startat en lokalvårdsutbildning med möjligheten att kombinera med sfi. Det är kontinuerliga rekryteringar vår 17:e vacka. Tjänsten som lärare inom lokalvård är en deltidstjänst på 50% men kan kombineras med andra arbetsuppgifter för att bli heltid om så önskas.
Det här söker viArbetsuppgifter
Som lokalvårdslärare kommer du att undervisa vuxna både praktisk och teoretiskt inom lokalvård/ hemservice. Du ansvarar för planering, dokumentation, bedömning, betygsättning och hjälper till med anskaffning av APL-platser.Profil
Vi söker dig med dokumenterad arbetslivserfarenhet inom lokalvård/ hemservice samt erfarenhet av att utbilda, handleda eller introducera vuxna inom dessa områden. Du har SRY- eller PRYL- yrkesbevis, alternativt pågående utbildning. För att lyckas bra i rollen behöver du vara strukturerad, kreativ och ha förmåga att bygga relationer. Du kommer att ingå i ett arbetslag för kombinationsutbildningarna tillsammans med andra yrkeslärare och språklärare och du kommer samarbeta nära dessa kollegor. Du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Du är van vid att samverka med näringslivet och att ha löpande arbetsgivarkontakter och du trivs med att föra ett nära samarbete med dessa.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad lokalvårdslärare eller inom lokalvård men har du ett starkt engagemang och ett pedagogiskt sinne så kommer du långt hos oss. Det är meriterande om du är yrkeslärare och har SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice eller PRYL yrkesbevis. Vi vill att du har en god kännedom om t.ex. aktuella säkerhetsföreskrifter, ergonomi och arbetsmiljöverkets regler för branschen.
Vi erbjuder dig
Vill du utveckla elever tillsammans med oss på Hermods? Vi tror på individens egna idéer och ansvar för att nå tydliga mål. Hermods erbjuder dig en flexibel och stimulerande arbetsplats där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så ta chansen!
Alla som har en hel- eller deltidsanställning hos oss får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter.
Tjänsten är visstidsanställning med möjlighet till förlängning enligt kommande förutsättningar och behov. Omfattning: del- eller heltid. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen.
Arbetsplatsen
Din arbetsplats är förlagd till Höganäs och skolan belägen på Långarödsvägen 30, samma lokaler som Kullagymnasiet.
Kontaktperson
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta
Utbildningschef Halina Kruk, halina.kruk@hermods.se
Välkommen med din ansökan!
