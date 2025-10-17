Lokalvårdare till serviceorganisation centrum
Göteborgs kommun / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2025-10-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Gymnasieområde Centrum består av Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska gymnasiet, The International Highschool och Schillerska gymnasiet. Serviceorganisationen för gymnasieområde Centrum ansvarar för lokal- och fastighetsfrågor, inventarier, skolmåltid, lokalvård och vaktmästeri på Angeredsgymnasiet, Hvitfeldtska- och Schillerska gymnasiet. Alla som arbetar på våra skolor är betydelsefulla för våra elevers utveckling. Vi arbetar med höga förväntningar och ett respektfullt bemötande och arbetar aktivt tillsammans för att verksamhetens mål ska uppnås. Hos oss gör alla skillnad på både individ- och gruppnivå. De elever du möter är i gymnasieåldern och för dessa unga, med olika förutsättningar och framtidsdrömmar, är du viktig som en vuxen förebild.
Vi söker nu två engagerade och flexibla lokalvårdare för placering på Schillerska Gymnasiet och skolenhet Hvitfeldtska 7.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som vill bidra till en ren och välkomnande miljö för våra elever och medarbetare. Du trivs med att möta många människor i olika åldrar.
I arbetet ingår till exempel:
Städning av korridorer, klassrum, toaletter, trappor, kontor och arbetsrum
Tvätt- och dammsugning av stoppade möbler
Användning av städmaskiner
Återkommande storstädning, golvvård och grovrengöring
Vi har roterande arbetsområden, och vid behov kan dessa ändras med kort varsel.
Arbetstiderna är dag- och kvällstid, och ibland även helger.
Tjänsterna är på heltid. Kvalifikationer
Arbetet är självständigt och kräver att du kan planera, följa upp och ta egna initiativ.
Krav:
Erfarenhet av städning och av att hantera olika städmaterial och redskap, till exempel städmaskiner
Utbildning inom lokalvård: SRY- eller PRYL-utbildning (genomförd inom de senaste 5 åren)
Kunskap om kemikalier och stadens krav på avfallssortering är meriterande
Förstår, talar, läser och skriver svenska utan svårigheter
God fysisk kondition, eftersom arbetet ibland är tungt
God digital kompetens (bekant med outlook-kalender+mail, Google Drive, Sharepoint m.m)
Personliga egenskaper:
Strukturerad och noggrann
Kan se helheten i arbetet och samarbeta i arbetslag
Serviceinriktad och hjälpsam
Flexibel och kan anpassa dig till förändringar
Klarar perioder med högt arbetstempo och kan prioritera rätt
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Kontakt
Servicechef
Maria Hjelte maria.hjelte@educ.goteborg.se Jobbnummer
9561973