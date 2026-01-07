Lokalvårdare, Städare

EOP AB / Städarjobb / Kristianstad
2026-01-07


Som lokalvårdare arbetar du med städning hos både företag och privata kunder. Arbetsuppgifterna omfattar regelbunden städning av kontor, personalutrymmen och bostäder såsom lägenheter och villor. I arbetet ingår dammsugning, moppning, avtorkning av ytor, rengöring av kök, tömning av papperskorgar samt påfyllning av förbrukningsmaterial vid behov.
Du följer fastställda städrutiner och arbetar med fokus på kvalitet, noggrannhet och god service. Arbetet innebär kundkontakt, vilket kräver ett professionellt bemötande och respekt för kundens hem eller arbetsmiljö. Uppdragen kan vara både enstaka, såsom flyttstädning eller storstädning inför bostadsförsäljning, samt återkommande uppdrag inom ramen för ett längre samarbete. Företaget är välrenommerat och uppskattat av sina kunder för ett noggrant, pålitligt och professionellt utfört arbete.
Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med kollegor och bidrar till rena, trivsamma och välskötta miljöer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: sydstadbolaget@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EOP AB (org.nr 559550-1783)
Gamla Fjälkingevägen 16 D (visa karta)
291 50  KRISTIANSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9672504

